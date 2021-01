Hynek K. padl podruhé do rukou slovenské policie. Vyhne se opět vydání do rukou české spravedlnosti? (Autor: Policie ČR)

Český podnikatel Hynek K. (46) z Plzně je kvůli obřím dluhům v hledáčku policie už deset let. Už jednou se policistům na Slovensku podařilo Hynka K. lapit, jenže tehdy se dostal na svobodu. Nyní se historie opakuje. Slováci Hynka K. zadrželi, ale on se možná vyhne vazbě.

V polovině ledna 2016 podnikatele Slováci chytili poprvé. Tehdy se už pět let skrýval před českou spravedlností. Podle informací webu Pluska.sk žil před tehdejším zadržením kromě Slovenska také nějaký čas v Africe.

Do hledáčku policie se muž dostal poté, co začal bankám před lety dlužit více než jednu miliardu korun. Po prvním zadržení se na Slovensku dostal do vazby, ale dokázal se opět dostat na svobodu.

Hynek K. údajně v letech 2008 až 2010 coby jednatel několika obchodních společností spáchal trestné činy podvodu, úvěrového podvodu a poškozování věřitele. Různým bankovním subjektům a dalšímu poškozenému tím byla podle policie způsobena škoda 722,03 milionu korun!

Nyní se podařilo Hynka K. dopadnout podruhé. K zadržení došlo opět na Slovensku, tentokrát v Popradu v podhůří Tater. Podle webu Pluska.sk ho policie našla ve velmi špatném psychickém stavu. „Přivolali k němu záchranáře, lékařka potvrdila, že na tom není dobře a nedoporučila jeho umístění do cely předběžného zdržení,“ řekl webu blíže neuvedený zdroj.

Pokud se ale Hynek K. nedostane do vazby, pak bude na rozhodnutí o jeho vydání českým úřadům čekat na svobodě... Podle dřívějších informací médií se měl Hynek K. dostat do dluhů vlivem blíže nespecifikovaných nešťastných událostí, když se údajně pokoušel rozšířit svoji dobře prosperující firmu. Zástupci bank poté zjistili, že podnikatel falšoval výkazy - různé banky od něj dostávaly významně odlišné informace o ekonomických výsledcích jeho podnikání.