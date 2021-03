V neděli ráno policii Brittany Gosneyová z amerického státu Ohio nahlásila, že pohřešuje svého šestiletého syna Jamese Roberta Hutchinsona. Po chlapci začali strážci zákona okamžitě pátrat a zapojili se i dobrovolníci. Devětadvacetiletá matka chlapce byla s jejím přítelem Jamesem Hamiltonem (42) přivolána k výslechu a tehdy se přiznala, že svého malého synka zabila.

Podle informací britského deníku Daily Mail Gosneyová vypověděla, že vzala syna do parku, kde ho chtěla nechat na pospas osudu. Nasedla do auta a rozjela se pryč. Chlapec ji však doběhl a chytil se vozu ve snaze do něj nastoupit. Gosneyová však nezastavila. Jela dál a naopak přidávala rychlost vláčející svého syna za vozem. Zhruba po třiceti až čtyřiceti minutách se na místo vrátila a našla syna ležícího na zemi s poraněnou hlavou. Chlapec měl být podle jejích slov mrtvý. Jeho tělo proto dala do auta a jela zpět domů.

Následující den s pomocí přítele odvezla tělo svého syna k řece, kde ho pohodili. Gosneyová byla obviněna z vraždy svého syna. Tělo chlapce zatím nebylo nalezeno. „Řeka je velmi hluboká a zrádná,“ popsal pátrání šéf policie David Birk. Kromě něho měla vychovávat ještě další dvě dcery a syna. Na sociální síti Facebook se popisuje jako máma na plný úvazek a svůj účet plnila usměvavými fotografiemi, na nichž je se svými dětmi.

VIDEO: Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu