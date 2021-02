Slovenským městem Martin otřásl začátkem února neuvěřitelně brutální čin dvou mladíků. Ti na benzínové pumpě nalákali nic netušícího muže do nevyužívaného podzemního bunkru. Tam ho krutým způsobem umučili. Zcela šokující je i samotný motiv činu, mladíci si údajně jenom chtěli vyzkoušet, jaké to je někoho zabít. Nyní vyšly najevo další děsivé detaily, vraždou se pachatelé prý dokonce chlubili.

Nebohý Jozef se měl na benzínové pumpě setkat s trojicí mladíků. Ti měli koupit láhev vodky a pod záminkou toho, že půjdou společně popíjet oběť, vlákali do krytu. Tam Jozefovi oznámili, že zemře. V tuto chvíli chtěl bratr jednoho z obviněných podle informací serveru Plus Jeden Deň z místa odejít, dvojice útočníků mu to však nedovolila a žádala ho, aby jim svítil a celou akci fotil. To také mladík, zřejmě ze strachu, udělal.

Celý útok byl neuvěřitelně krutý, agresoři obět údajně bili dřevěným hranolem po celém těle a když Jozef padl na zem, mladíci mu začali skákat po krku. Následně jeden z nich vzal skleněný střep s tím, že si chce být zcela jistý, že je Josef mrtvý, a střepem ho pořezal. Druhý měl poté říct, že chce vidět mozek, a tak začal Jozefa řezat do obličeje.

Aby se zbavili důkazů, mrtvé tělo pachatelé polili dezinfekcí a hranol, kterým Jozefa ubili, odnesli z krytu pryč. Mříže u vchodu do krytu pak měli zabezpečit visacím zámkem. Zároveň se však pachatelé měli navíc bezprostředně po činu na místo vraždy vodit své známé a ukazovat jim, co spáchali!

To, že nikdo z těch, kterým se pochlubili svým zločinem, nepůjde na policii, si měli pojistit výhružkami. Tvrdili prý, že zabijí nejen je, ale i členy jejich rodiny. Jedné mladé ženě měli dokonce sdělit, že zavraždí i jejího malého syna.

Jeden z obviněných při výslechu řekl, že mluvil o vraždě proto, aby ho někdo udal, protože sám to nedokázal udělat. K činu se měli oba mladíci přiznat, v případě odsouzení jim hrozí 25 let ve vězení až výjimečný trest doživotí. Přitěžující okolností je také to, že skutek spáchali během nouzového stavu.