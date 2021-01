Brutální vražda mámy Tatiany (†34): Sousedi řekli, co se stalo! (ilustrační foto) (Autor: Polícia Slovenskej republiky)

Slovenskou obec Šamorín šokovala brutální smrt mámy Tatiany, která vychovávala tři děti! Čtyřiatřicetiletá žena byla nalezena mrtvá v jednom z tamních domů, kde bydlela s rodinou. Na těle měla mít četná poranění a to bodné rány a popáleniny! Záchranku na pomoc přivolal Tatianin manžel Tomáš. Případem se zabývá policie. Sousedi vypověděli, co se osudný večer v bytě dělo.

Slovenská policie vyšetřuje brutální smrt mámy Tatiany, která se svou rodinou bydlela v jednom z bytových domů v obci Šamorín. Čtyřiatřicetiletá žena tam bydlela svým manželem Tomášem (38), dvěma dcerkami (9 a 17) a tříletým synem. Tři děti však rázem skončily bez mámy.

Podle informací slovenského deníku Nový Čas se měla Tatiana vrátit domů okolo druhé hodiny ranní ze středy na čtvrtek. O pár hodin později na místo vyrážela záchranná služba, kterou přivolal Tatianin manžel. „Potvrzujeme, že jsme vyslali tým záchranářů na pomoc údajně zbité ženě. Bohužel, už jí nedokázali pomoci a lékař musel konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí operačního střediska ZZS Alena Krčová pro výše zmíněný slovenský deník.

Sousedka Katka, která se s rodinnou přátelila, uvedla, že večer z bytu nic neslyšela, ovšem v brzkých ranních hodinách byl prý z bytu slyšet pláč. „Bydlím dole a já osobně nic neslyšela. Moje teta a ještě jeden soused mi však řekli, že okolo páté hodiny ráno slyšeli hukot. A kamarádka, která bydlí hned vedle bytu, kde se to odehrálo, řekla, že asi o šesté ráno slyšela intenzivní pláč jedné z dcer. Křičela, že máma nežije!“ uvedla Katka. Další sousedi pro deník uvedli, že z bytu, který se nachází v druhém poschodí, slyšeli křik. Křičet měl hlavně Tatianin manžel Tomáš. „Za vinu jí dával všechny problémy. Řekl jí, že má u něho poslední šanci. V poslední době se to mezi Tomášem a Taťánou dalo do pořádku a v jejich bytě byl relativní klid,“ dodala Katka.

Případem se zabývá policie. „Policie vyšetřuje okolnosti, za kterých došlo k úmrtí čtyřiatřicetileté ženy ze Šamorína,“ uvedla policejní mluvčí trnavského kraje Mária Linkešová. Tatiana měla mít na těle známky poranění způsobených tupým předmětem, bodná poranění a dokonce i popáleniny.

VIDEO: Sériový vrah Ted Bundy: Aby dívky nalákal do auta, předstíral zranění