Dva mladí muži se ve čtvrtek věnovali hledání nerostů v Banské Štiavnici na Slovensku a vstoupili do nepoužívané štoly. Celá věc bohužel skončila tragédií. Dvojice si totiž s sebou vzala do podzemní chodby elektrocentrálu a uvnitř se patrně udusila oxidem uhelnatým z jejích zplodin. Štola je navíc špatně přístupná, a tak se k ní hasiči nemohli dostat s žádnou technikou. Přestože záchranáři na místě zasahovali až do osmé hodiny večerní, nedokázali těla mužů vyprostit a museli ve svých snahách pokračovat ještě v pátek.