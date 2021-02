Kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř strávil v jihoafrickém exilu už pět let za mřížemi. Tamní soud mu v roce 2016 uložil 35letý trest za několik trestných činů včetně pokusu o vraždu nebo mučení. Krejčíř si má ve vězení pobýt i v České republice, odkud utekl v roce 2005, kdy se mu podařilo uprchnout policistům, kteří ho přišli zatknout do jeho vily v Černošicích.

Příprava vraždy celníka, pokus o vytunelování státního podniku Čepro a padělání peněz jsou skutky, za které české soudy Radovana Krejčíře odsoudily k 15letému trestu odnětí svobody. Rozsudek musel potvrdit Vrchní soud v Krejčířově nepřítomnosti, protože ten před spravedlností z Česka v roce 2005 utekl.

Podnikatelův úprk z České republiky tehdy vyvolal zemětřesení. Krejčířovi se totiž podařilo pláchnout zasahujícím policistům, kteří ho přišli zatknout do jeho proslulé černošické vily. Detektivové se tehdy do budovy museli dostat pomocí beranidla. Krejčíř se údajně snažil doběhnout do pracovny, kde měl pistoli, policisté ale byli rychlejší, a tak podnikatel skončil v poutech.

Na kole přes hranice

Želízka mu ale nevydržela dlouho, Krejčířovi se policistům podařilo utéct. Co přesně se tehdy stalo, se dodnes spolehlivě nepodařilo vysvětlit. Podle jedné varianty utekl záchodovým okénkem, sám Krejčíř později tvrdil, že ho policisté pustili sami výměnou za třaskavé informace o různých politicích, kteří si prý u Krejčíře půjčovali peníze.

Video Vilu Radovana Krejčíře zasáhl v noci na 20. srpna 2019 požár. - David Malík

Blamáž vyústila v rezignaci tehdejšího policejního ředitele, velitel zásahu pak odešel od soudu s podmínkou. Krejčíř z Česka odjel na kole do Polska a přes Ukrajinu, Turecko, Spojené arabské emiráty a Seychely se dostal až do Jihoafrické republiky, kde zažádal o politický azyl. Tamní policisté Krejčíře okamžitě zatkli, později byl ale propuštěn na kauci. Netrvalo to dlouho a jedna z nejvýraznějších tváří českého podsvětí se na jihu Afriky začala chovat jako doma.

Vraždy, drogy, únosy

Krejčíř se v prostředí tamního podsvětí rychle zorientoval a v jeho okolí začalo docházet k podvodům, únosům a vraždám. Co se nepovedlo českým úřadům, se nakonec v roce 2016 povedlo těm jihoafrickým. Tamní soud Krejčíře 23. února 2016 poslal na 35 let za mříže za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Případ se týká únosu a mučení Bhekiho Lukheleho, bratra drogového dealera, který údajně zmizel i s 25 kilogramy pervitinu.

Kromě této kauzy čelí Radovan Krejčíř v JAR také obvinění z několika pokusů o útěk a ze spiknutí s cílem zavraždit policistu Nkosanu Ximbu a právního konzultanta Paula O’Sullivana.

Krejčíř si dlouhodobě stěžuje na špatné podmínky panující v jihoafrickém vězení a žádá o vydání do České republiky. Podle tamní policie se od odsouzení v roce 2016 minimálně čtyřikrát pokusil o útěk, na což ostatně upozornil i jeho právní zástupce. „Nepříjemnou realitou je, že dokud bude Krejčíř vězněn v JAR, a to bez naděje na podmínečné propuštění, bude nadále vysoce rizikovým vězněm, u kterého hrozí útěk,“ napsal advokát v dopise adresovaném jihoafrickému ministerstvu spravedlnosti v roce 2018.

Vydá JAR Krejčíře?

Česká republika oficiálně usiluje o Krejčířovo vydání už od roku 2007. Ve skutečnosti ale zájem českých úřadů zřejmě až tak vážný není. Zdejší bezpečnostní složky totiž z návratu jednoho z čelních představitelů podsvětí velkou radost nemají. „Já bych návrat pana Krejčíře do České republiky pokládal za velké bezpečnostní riziko,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček loni pro Českou televizi.

Podle informací ČT se zástupci Česka při neoficiálních jednáních snažili jihoafrické úřady přesvědčit, aby vydání co nejvíc oddálily, v ideálním případě k němu přistoupily až poté, co si Krejčíř v JAR odsedí 35letý trest. Z toho český podnikatel ukrojil teprve pět let...

V Česku zatím už sedmkrát došlo k neúspěšnému pokusu o vydražení Krejčířovy černošické vily, která je silně poničená rozsáhlým požárem ze srpna 2019. Dražba obřího domu s rozsáhlým pozemkem by se měla uskutečnit letos v listopadu.