Osudné chvíle jednoho z nejdůležitějších svědků v případech rozsáhlé korupce Františka Böhma zachytila na svůj mobilní telefon jeho manželka. Podle televize Markíza má záznam přibližně 10 minut a pochopitelně není veřejný. Na videu je vidět Böhm jako opilý drží svoji legálně drženou zbraň a ohání se s ní kolem sebe.

Krajská kriminálka zahájila vyšetřování jeho sebevraždy i jako pokus o vraždu a zabití, protože Böhm měl podle záznamu mířit i na svoji ženu, které vyhrožoval, a nakonec ji skutečně trefil do hrudi. Své vyšetřování navíc vede i inspekce, protože je minimálně zvláštní okolností, že policie nechala klíčovému svědkovi a obviněnému jeho zbraně v držení.

Jak uvádí server Pluska.sk, Böhmovi někdo během uplynulého měsíce několikrát vyhrožoval smrtí. K hlavě si zbraň už přiložil vícekrát, podle jeho syna trpěl výčitkami svědomí, především pak poté, co se ve vazbě vlastní rukou zabil bývalý policejní prezident Milan Lučanský. I proti němu se Böhm rozhodl svědčit, stejně jako proti Marianu Kočnerovi.

Krajská kriminálka nepotvrdila, že má podobný videozáznam ve svém držení. Podle všeho na něm ovšem je vidět i to, jak Böhm vystřelí nejprve na svoji manželku a následně do své hlavy. Jak uvádí Markíza, do svého víkendového domu v Plaveckom Štvrtku dorazil už v pátek, a to hodně opilý. Následně měl s revolverem v ruce vypít více než jednu lahev slivovice. Právě to byl spouštěč jeho agresivního chování, které vedlo k tragédii.

Ke smrti Böhma už se stihla vyjádřit i ministryně spravedlnosti Mária Kolíková, která uvedla, že tragédie odhaluje další vážnou otázku o tom, jestli má země dobře nastavenou právní normu ohledně legálního držení zbraní. „Myslím, že bychom měli uvažovat nad tím, že když dojde k takovýmto obviněním z takových trestných činů, tak by měl být i důvod na to, aby člověk neměl dále v držbě legálně držené zbraně,“ uvedla Kolíková.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry: 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Děti a mladiství se mohou obrátit na Linku bezpečí: 116 111. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.