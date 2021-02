Ve velmi otevřeném rozhovoru bývalý elitní policejní vyšetřovatel a nyní advokát Josef Doucha prozradil, jak se k práci policisty dostal. Za vším prý stály naivní ideje z mládí, kdy si přál stát se vyšetřovatelem mordparty. Po několika „odšlapaných“ letech obyčejného pochůzkáře v něm nadřízení uviděli talentovaného budoucího detektiva a po vyřešení velkého organizovaného zločinu na území Československa se v roce 1983 stal členem vysněné mordparty. Později dokonce cestoval po Československu a pomáhal vyšetřovacím týmům řešit ty nejzávažnější trestné činy.

Mrtvola je zdroj informací

Že má na vyšetřování vražd správný žaludek, poznal již v Praze, kde měl jako pochůzkář první štaci. V Plzeňské ulici v Praze 5 dva lidé zemřeli na otravu svítiplynem. Starší muž byl nalezen v posteli a jeho žena zemřela na židli, když krájela jablka. Už tehdy se mu při mrazivém pohledu prý neudělalo nikterak špatně: „Pro mě ta mrtvá osoba byla vždycky spíš zdrojem informací, než nějakýho postávání v koutě a zvracení,“ prozradil s úsměvem.

Kontakt s mrtvolami mu nikdy příliš nevadil, na místech činů a v pitevnách strávil hodiny svého života. Ohledávání místa trestného činu a průzkum těl byl totiž vždy pro rozlousknutí případu zásadní. Hodiny zkoumání v blízkosti mrtvoly strávil kupříkladu v Brně: „Vypadalo to jako bestiální vražda. Poškozená měla rozříznutý pupek, vytahaný kličky tenkého střeva z břicha. Když to zkrátím, tak prací brněnských techniků, kteří byli v té době vyhlášení zpracováním místa činu, se podařilo prokázat, že se nejednalo o vraždu, ale o sebevraždu. Vyšetřování nám ztěžovaly otázky, jak se jí mohlo podařit vytrhat střevo, které je kluzké. Je tam střevní předstěra, je v tuku a tak dále,“ popisoval podivný případ. Na místě činu nebyly nikterak rozmazané kapky krve nebo stín někoho dalšího. Pozdější analýza buněk zpod nehtů mrtvé potvrdila jejich hypotézu, že se zabila sama.

Spartakiádní vrah s korálky

Mezi nejznámější případy, na nichž Josef Doucha spolupracoval, patří bezesporu spartakiadní vrah a orličtí vrazi, o nichž už řekl mnoho: „Mám-li být upřímný, už mi to připadá, jak o tom hovořím, jako povídky starého zbrojnoše. Já jsem samozřejmě nesmírně rád, že jsem se mohl zúčastnit na práci na těchto věcech, ale nerad bych, aby to vyznělo, že nic jiného nebylo, než tyto případy,“ prozradil úvodem Josef Doucha.

V roce 1985 před pražskou spartakiádou řádil v Praze tzv. spartakiádní vrah. Jeho identitu nakonec zjistili Josef Doucha s pražským šéfem mordparty Jiřím Markovičem. Dopadený šestnáctiletý Jiří Straka byl nakonec usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží. Kvůli svému věku nedostal trest smrti a byl ve speciální věznici pro mladistvé. „Poprvé od jeho odsouzení jsem jej viděl ve věznici ve Valdicích. On byl vždycky vyrovnaný, klidný, usměvavý, jako by si neuvědomoval, co napáchal. On tam tenkrát snad navlíkal korálky, byla tam výroba bižuterie jablonecký, navlíkal je na šňůrky a byl v pohodě,“ popisoval první setkání po odsouzení.

Vyjednávání s Kopáčem

Odvážný čin se Josefu Douchovi povedl v červenci 1995, kdy si v Rudné přijel pro šéfa gangu tzv. orlických vrahů Karla Kopáče. Ten seděl uvnitř svého domu a se zbraní byl připravený, že spáchá sebevraždu. Podle Douchy jeho smrt ale nemohli dopustit, protože si sepsal veškeré trestné činy členů svého gangu do notesu. „Chtěl mluvit s někým nadřízeným, což jsem byl já,“ vysvětlil, proč nakonec šel dovnitř.

Když Doucha vešel do domu, měl Kopáč hlaveň zbraně v ústech a byl skoro skálopevně rozhodnutý, že si vezme život. Následovala pak tříhodinová rozprava: „Téma bylo pořád dokola, on chtěl mluvit s přítelkyní, se kterou žil, a já jsem chtěl, aby mi dal pistoli, že do té doby s ní nemůže mluvit,“ popisoval, o čem se hlavně bavili. Nechybělo málo a hovor skončil podle Douchy neúspěchem: „On mi zdůrazňoval, že ho bolí celý tělo, byl totiž ochrnutý na spodek, že se pomočil, že mu je nepříjemně, a že to hodlá skoncovat. Myslím si, že by tu pistoli nakonec použil,“ prozradil bývalý vyšetřovatel. Po třech hodinách zavolala Kopáčova sestra, jeho pozornost ochabla a Doucha dal signál členovi zásahovky, který skočil do místnosti a zpacifikoval ho. V roce 2004 nakonec spáchal ve vězení sebevraždu.