Slovensko šokovala zpráva o smrti korunního svědka v kauze bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského (†51). Bývalý příslušník Slovenské informační služby František Böhm se v pátek večer střelil do hlavy! Podle slovenských médií měl postřelit i svou manželku, která skončila v nemocnici.

V pátek krátce před půlnocí slovenští policisté vyjížděli do obce Plavecký Štvrtok. Strážníci dostali na tísňovou linku oznámení, že v jednom z tamních rodinných domů došlo ke střelbě. „Krátce před půlnocí jsme prostřednictvím tísňové linky 158 přijali oznámení o postřelené ženě a zastřeleném muži,“ uvedla mluvčí policie Lucia Mihalíková.

Podle informací deníku Noviny.sk se mělo jednat o Františka Böhma, který byl klíčovým svědkem v kauze Jidáš, jež před časem otřásla Slovenskem. Bývalý příslušník Slovenské informační služby se měl střelit do hlavy. Postřelit měl i svou manželku, která byla převezena do bratislavské nemocnice. Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ šlo o nehodu, Böhmova manželka měla být postřelena, když se mu pokusila zabránit spáchat sebevraždu. V domě se prý nacházel i jejich devatenáctiletý syn. Případem se nyní zabývá kriminální policie.

Kauza Jidáš se týkala exprezidenta Milana Lučanského, který na konci roku 2020 spáchal sebevraždu. Bývalý policejní šéf měl brát úplatky. Podle prokurátora však výpověď Böhma může stále zaznít před soudem. „Výpověď svědka byla provedena v přípravném řízení, tak jako u každého svědka v trestním řízení. Je možné a je nutné ji posuzovat souhrnně s ostatními důkazy,“ uvedl pro televizi JOJ prokurátor Peter Kysela.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.