Kolem sebevraždy Milana Lučanského (†51) visí spousta otazníků. Sáhl si na život sám, nebo mu někdo pomohl? Tuto otázku by měla zodpovědět speciálně zřízená komise na vyšetřování záhadné sebevraždy.

Nezávislá komise má vyšetřit i zvláštní zranění Lučanského, k tomu došlo také v prešovském ústavu na výkonu vazby. Měl zraněné oko a musel být hospitalizovaný. K prvními incidentu došlo 9. prosince, o dvacet dní později pak Lučanský zemřel. O práci komise informoval slovenský web PlusJedenDeň.

Skupina sedmnácti lidí, včetně expertů, začala s vyšetřováním už před několika dny. Členové museli dokonce podepsat závazek o mlčenlivosti. Veřejnost se o závěrech dozví až po prošetření všech věcí. V komisi jsou i koaliční a opoziční zástupci parlamentních stran.

Jde o zástupce stran Za ľudí nominované prezidentkou Zuzanou Čaputovou, Radovana Pala, za veřejnou ochránkyni práv Tomáš Čitbaj, a dokonce i bývalou českou ombudsmanku Annu Šabatovou. Komise bude komunikovat s rodinou, závěry jim předá přednostně.

Vyšetřovatelé budou chtít mluvit i s dozorci. „Traumatizuje nás situace, která po nešťastné události nastala. Byli jsme křivě obviněni a chceme očistit svoje jméno,“ uvedli pro web PlusJedenDeň někteří.

Exministryně vnitra Denisa Saková uvedla, že jsou na kamerových záběrech jisté nesrovnalosti, s tím souhlasil i podpředseda parlamentu Milan Laurenčík. „Dostali jsme nějaké písemné záznamy a to, co jsme viděli, se v nějakém případě rozcházelo se záznamy, ale nebudu konkretizovat. Mohu jen říci, že pohyb některých osob ve věznici se mi zdál nestandardní, ale samozřejmě ten kamerový záznam je bez zvuku. Budeme se na to ptát přímo na místě, aby nám to vysvětlili konkrétní lidé, kteří tam byli, co tam dělali a proč,“ uvedl.

V neděli navíc svou činnost ukončil i Milan Ivan. Vykonával post Generálního ředitele Sboru vězeňské a justiční stráže. Své odstoupení oznámil už den po Lučanského smrti a souvisí s tímto případem. Jeho nástupce jmenuje ministryně spravedlnosti Maria Kolíková.