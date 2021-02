Zraněním dvanáctileté dívky skončila nehoda na Slovensku. Jednatřicetiletý řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu, nezvládl řízení, vyjel ze silnice, porazil dopravní značku a následně narazil do stromu! Kousek betonu zasáhl dívku, která šla zrovna kolem. Řidič z místa ujel, ovšem policii se ho podařilo dohonit Později se ukázalo, že zraněná dívka je dcera poslance Marka Šefčíka!

Opilý usedl za volant svého vozu Audi A3 řidič ze Slovenska. Jednatřicetiletý muž však nezvládl řízení a narazil do značky a později do stromu. „Z místa nehody utekl, ale policie ho hned poté zastavila. V dechové zkoušce nadýchal 2,69 promile. Řidiči se nic nestalo,“ uvedla na sociální síti Facebook slovenská policie. Následně z místa ujel, ovšem strážci zákona ho zastavili. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň mu z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až jeden rok za mřížemi. Navíc přišel o řidičák.

Při nehodě byla zraněna teprve dvanáctiletá dívka. „Dvanáctiletá dívka byla zraněna při dopravní nehodě, kterou zasáhl betonový fragment z dopravního značení,“ dodala policie. Zraněná dívka měla být dcerou poslance za OL´ANO Marka Šefčíka, který o nehodě, jež potkala jeho dceru, napsal na svém oficiálním účtu na Facebooku. Navíc tam publikoval fotografie zranění jeho dcery. „Moje dcera, které je dvanáct, šla do obchodu. A dnes znovu děkuji Bohu, že ji mám. Lianka zažila šok a sotva došla domů. Policie už to má,“ uvedl na sociální síti poslanec. „Nezodpovědní opilci nepatří za volant! Sjel úplně mimo silnici, hned se nezastavil, odsekal cedule a kus betonu, ve kterém byl zakotvený jeden – dcera se tomu nevyhnula,“ dodal poslanec.

VIDEO: Muž (36) ujížděl před policií a havaroval v Kuchařovicích na kruhovém objezdu.