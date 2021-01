Milan Lučanský se 29. prosince podle oficiální verze devět minut škrtil na teplákové bundě a dalšího dne na následky pokusu o sebevraždu zemřel v nemocnici. Takto hovoří zatím stále platná oficiální verze, kterou zastává ministryně spravedlnosti Márie Kolíková a bývalý šéf vězeňské služby, který se po Lučanského smrti vzdal funkce.

Odpověď na otázku, zda ke smrti policejnímu exšéfovi někdo nepomohl, nyní šetří 17členná komise, kterou ministryně zřídila. Kromě dalších osob v ní figurují také tři koaliční a tři opoziční poslanci. Jedním z nich je i místopředseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS), který pro Plus Jeden Deň okomentoval některá nová zjištění, jež se prý objevila po zhlédnutí kamerových záznamů z prešovské věznice.

Také podle bývalé ministryně vnitra Denisy Sakové záznamy vykazují jisté nesrovnalosti. Souhlasí s tím i místopředseda Laurenčík. „Dostali jsme nějaké písemné záznamy a to, co jsme viděli, se v jednom případě rozcházelo se záznamy, ale nebudu to konkretizovat,“ řekl poslanec.

„Můžu jen říct, že pohyb některých osob ve věznici se mi zdál nestandardní, ale ten kamerový záznam je samozřejmě bez zvuku. Budeme se na to ptát přímo na místě, aby nám to vysvětlili konkrétní lidé, kteří tam byli, co tam dělali a proč,“ upřesnil Laurenčík.

Milan Lučanský byl zadržen 10. prosince pro podezření z korupce. Podle obžaloby si měl policista přijít na 13,2 milionu korun za krytí podvodů stíhaného podnikatele. Pozůstalá rodina Lučanského pohřbila 8. ledna.

O tom, že si vzal život, někteří lidé pochybují, včetně jeho manželky. Jiní však tvrdí, že to byl profesionál a pevný člověk a byl rozhodnutý zemřít - takový názor zastává například bývalý elitní vyšetřovatel Jozef Šátek.