Bývalá milionářka a podnikatelka Nora Mojsejová (62) natočila video, kde otevřeně promluvila o svém pobytu ve vazbě. Tam strávila 13 měsíců, když byla vyšetřována za daňové podvody, propuštěna byla v roce 2014. K tomu, aby promluvila, ji prý dohnala současná politická situace na Slovensku. Myslí si, že někdo, kdo to neprožil, by o tom neměl vynášet soudy.

Kontroverzní Slovenka natočila video, kde otevřeně mluví o hrozných podmínkách vazby. Podle ní za situaci může předchozí vláda země, která špatné podmínky nastavila. Podle Mojsejové mají odsouzení ve vězení lepší podmínky, než lidé, kteří na soud teprve čekají. Video hned začíná tím, jak ji vytočilo, když viděla tiskovku exministra vnitra Roberta Kaliňáka.

„Mám na to svůj názor a můžu se k tomu vyjádřit, protože já jsem to prožila! Řeknu vám přesně, jak to celé bylo. Celá ta po*ebaná vazba,“ říká hned v úvodu. Hned poté popisuje drsné podmínky hned po zatčení, kdy byla podle vlastních slov tři noci v díře, kde byla špína a nemohla se ani umýt.

Rozčilená Mojsejová se nebojí promluvit ani o ponižování obviněných. „Se mnou byla holka, která měla tři děti a pro dva kartony cigaret tam byla 10 měsíců. Odcházela a byla na pěti tabletách. Měla jsem co dělat, abych ji, chudáka, nějak dala dohromady. Všichni ti, kteří tam byli se mnou, budou souhlasit, že je to obrovské ponížení.“

Pak popsala, jak dlouhé dva měsíce neměla kontakt vůbec z nikým ze svých blízkých, nemohla si s nimi zavolat ani nemohli přijít na návštěvu. „Dva měsíce jsem si nesměla zatelefonovat ani se s někým setkat. Během celé vazby jsem se s nikým kromě mámy nesetkala. Po dvou měsících jsem měla návštěvu, po dvou měsících telefon. Taková jsou tam pravidla,“ popisuje situaci a dává vinu hlavně předchozí slovenské vládě.

V celém videu si nebere servítky a vládě adresuje drsné vzkazy, pro sprosté slovo nejde daleko. Popisuje velmi konkrétně všechno možné, třeba i to, jak ji převáželi osm hodin v autobuse. „Osm hodin v tom autobuse vydýchaném, kde ani nevíte, jestli je světlo nebo tma, nebo co je. S pouty na rukou, s jednou přestávkou v Sučanech, kde nás dali do jedné díry, což se ani vys*at nemůžete, protože tam je díra a ne každý do toho umí udělat potřebu. Takže takové jsou podmínky,“ přibližuje Mojsejová.

„Vězni, kteří jsou odsouzení, mají lepší podmínky, než ti ve vazbách,“ uzavírá expodnikatelka s tím, že dokonce po zatčení brečela v koutě své cely.