Tragická nehoda se stala v úterý v podvečer v Kolíně. Havarovalo tam vozidlo značky Mercedes Benz, které skončilo na střeše! Vozidlo řídil nezletilý řidič, který zůstal zaklíněný uvnitř a nehodu bohužel nepřežil. Spolujezdec, který rovněž nebyl plnoletý, skončil v nemocnici. Údajně se jednalo o bratry, kterým bylo jen 15 a 17 let. Vozidlo jim prý půjčil příbuzný!

K velkému neštěstí došlo v kolínské městské části Sendražice. Havaroval tam luxusní Mercedes Benz. Podle předběžných informací řidič vozidla patrně nezvládl levotočivou zatáčku před kruhovým objezdem. Narazil do mostku, který ho katapultoval, a skončil na střeše. Vůz podle všeho letěl vzduchem až šedesát metrů! Podle zjištění Blesku se uvnitř nacházeli dva mladíci ve věku 15 a 17 let. Jak uvedl Deník, řídil starší z chlapců. TV Nova uvedla, že vůz měl chlapcům půjčit příbuzný s tím, že ho odvezou do myčky. Mladší z dětí má podle Novy zlomenou nohu.

„Nehodu nám oznámili ze záchranky v 17:50 v Osecké ulici Sendražice na kruhovém objezdu,“ uvedla pro Blesk mluvčí policie Monika Schindlová, která zároveň dodala, že neštěstí mělo bohužel tragické následky. „Řidič byl zaklíněn, později se ukázalo, že je bez známek života. Těžké zranění utrpěl jeho spolujezdec. Příčiny nehody jsou v šetření,“ dodala mluvčí.

Informace o tragédii potvrdila i středočeská záchranná služba. „Jedna nezletilá osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem a druhá nezletilá osoba utrpěla středně těžká poranění a po nezbytné péči byla pozemní cestou převezena do motolské nemocnice,“ uvedla pro Blesk mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová. Zraněný bratr má podle informací televize zlomenou nohu.