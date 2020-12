Zpět

Řidiči by si měli poslední den roku 2020 dávat pozor. Na některých místech se tvoří ledovka, a to i v centru Brna. Při hromadné nehodě u Husovického tunelu se kvůli ní srazilo pět aut. Další tři se snažily nehodě vyhnout a lehce bouraly o svodidla. Na Blanensku zemřel řidič, který zřejmě přehnal rychlost a narazil do stromu.