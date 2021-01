„Dr. Jan Pirk říká, že tajemství dlouhověkosti je v plavidlech. Pokud jsou čisté a zdravé, můžete svůj život snadno prodloužit o 15–20 let!“ Takto načíná článek, který pokračuje už jasnějším poselstvím, a dokonce smyšleným rozhovorem. Uznávaný kardiochirurg a přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk si podle něj nemůže vynachválit přípravek na čištění cév.

Jak ale zdůrazňuje IKEM a samotný profesor Pirk, jedná se o nebezpečný podvod. „Je značné množství pacientů, kteří tomu uvěřili a preparát si koupili. Někteří se mě ptali, jestli udělali dobře. Teprve potom jsem jim mohl říci, že je to podvod. Já jsem chirurg a v životě jsem se do farmacie nepletl a v životě jsem žádný lék nepropagoval,“ brání se prostřednictvím Blesk Zpráv Pirk.

Pirk: Není to poprvé

První část článku se tváří jako rozhovor a až později se dostává k samotné reklamě. „Vymysleli si celý rozhovor. Vypadá to také, že autor překládal do češtiny a česky tolik neuměl,“ pokračuje Pirk. A opravdu. Text je plný chyb, překlepů i nesmyslů. Vyjma „plavidla“ v první větě jsou to chybějící tečky, absence velkých písmen i přímo nesmyslně postavená souvětí. Kardiochirurg dodává, že byla z oficiálních stránek IKEM také odcizena jeho fotografie.

Není to poprvé, co internetoví šmejdi využili jméno slavné a uznávané osobnosti, aby tím podpořili svůj marketingový záměr. Nad „zázračným lékem“ údajně pěl chválu loni v červnu i přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie FN Motol Vilém Rohn. A jak zmiňuje Pirk pro Blesk Zprávy, i své jméno nezahlédl u podobných textů poprvé.

„Ke článku jsem se dostal tak, že se na mě obrátili pacienti s tím, jestli je pravda, co o preparátu říkám. To bylo v polovině října. V tu dobu si ale podle Policie ČR nikdo přípravek nezakoupil. Podal jsem tehdy podnět a na chvíli to utichlo, ale nyní se to vrátilo v nebývalé míře. Ozvalo se mi už několik desítek lidí z Česka i Slovenska,“ uvádí Pirk pro Blesk Zprávy.

Nebezpečné na celém textu je to, že se v něm rozebírá obor, ve kterém Pirk skutečně pracuje. „Když se mé jméno objevilo pod preparátem na hubnutí, tak tomu lidé neuvěřili,“ odtušil Pirk. A nestačí se divit, co vše by měl zázračný lék podle autora textu dokázat. „Jsou tam nesmysly. Třeba, že za 14 dní používání si prodloužíte život o 20 let a odstraníte si z cév 3400 gramů cholesterolu, to je přece absolutní nesmysl,“ spílá Pirk autorům lživého webu.

„Zasahuje mi to do života. Těch lidí je mi líto“

Článek je příkladem klamavé reklamy a případně i poškození dobrého jména. Pirk tak podnikl právní kroky, ale jak sám zmiňuje, naděje na úspěch je malá. Jeho slova Blesk Zprávám potvrdil i mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. „Tyto stránky jsou nové a zcela anonymní, spotřebitel neví, vůči komu může nárokovat svá práva. Anonymní jsou i pro nás, coby orgán dozoru,“ komentuje Pirkův případ mluvčí. Policie se pak podle kardiochirurga dostala jen k jistému účtu na Bahamských ostrovech.

Reklamace výrobku je tak nejen obtížná, ale v podstatě nemožná. To je v ostrém kontrastu s tím, že u většiny eshopů má spotřebitel možnost zboží do 14 dní - někdy i do měsíce - vrátit.

Inzerovaný preparát stojí téměř 900 korun, samozřejmě po inzerované slevě. „Je to strašný podvod a je to trestný čin (…) Teď je to mnohem vážnější, protože se nachytalo spousta lidí, což mě velmi mrzí. Dali 900 korun za nesmysl. Omlouvám se, že na to moje jméno bylo zneužito. Nemám s tím nic společného a celý život se snažím dělat poctivou medicínu,“ pokračuje profesor Pirk. Lékař dokonce vyzývá lidi, kteří si přípravek koupili, aby se ozvali na policii. O to více, že přípravek u nás nikdo nezná - včetně Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Článek prozatím dosud visí na internetu a vedle něj několik desítek podobných. Fröhlich Blesku připomíná článek o možném zbohatnutí, který využil dalšího těžkého kalibru - propůjčil si jméno premiéra Andreje Babiše (ANO). Babišův recept na bohatství, ale i Pirkův recept na dlouhověkost už je naštěstí v seznamu rizikových webů.

„Tento seznam přebírá zatím pravidelně firma Seznam.cz a antivirus ESET, jejich spotřebitelé jsou tím více chráněni. Po zveřejnění v seznamu rizikových webů tato data společnosti zohledňují nejen v rámci našeho prohlížeče, ale i vyhledávání. Antivirus své uživatele chrání tím, že místo zobrazení stránky ukáže spotřebiteli varování s nabídkou stránku ihned opustit z důvodu rizika,“ vysvětluje mluvčí inspekce.

K opatrnosti nabádá i Pirk. „I když je internet úžasný, lidé si musí uvědomit, jak strašně nebezpečné to může být. Podobné přípravky jsou v 90 procentech podvodem, kterému jsem bohužel vystavován i já sám,“ uzavírá.