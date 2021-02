Tragédie se stala v pátek v noci ve slovenském Plaveckém Štvrtku. Sebevraždu tam spáchal František Böhm, který byl korunním svědkem v případu exprezidenta policie Milana Lučanského. V rodinném domě se ozvalo hned několik střelných ran. Böhm tam nejprve střelil do hrudníku svou manželku, která se mu podle informací slovenských médií snažila zabránit v sebevraždě, a následně zastřelil sebe. V domě bývalého příslušníka Slovenské informační služby policisté navíc našli velký arzenál zbraní!

Několik ran se v pátek krátce po jedenácté hodině večer ozvalo z rodinného domu ve slovenském Plaveckém Štvrtku. „Krátce před půlnocí jsme prostřednictvím tísňové linky 158 přijali oznámení o postřelené ženě a zastřeleném muži, kteří se měli nacházet v jednom z rodinných domů v obci Plaveckém Štvrtku,“ uvedla policejní mluvčí Lucia Mihalíková pro slovenský deník noviny.sk.

Poté, co na místo dorazili policisté, našli v domě tělo zastřeleného Františka Böhma, který figuroval jako klíčový svědek v několika kauzách. Zároveň v domě našli jeho postřelenou manželku. Podle informací slovenského deníku Topky.sk se střelba měla odehrát v obývacím pokoji. Böhm měl být v osudný večer pod vlivem alkoholu a hrozit, že se zastřelí. Manželka bývalého příslušníka Slovenské informační služby a bývalého podnikatele se mu pokusila zabránit v sebevraždě a přitom byla nešťastnou náhodou postřelena do hrudníku. Střílet měl z revolveru ráže 9 mm. Záchranáři ženu převezli do jedné z bratislavských nemocnic. V domě se nacházel i jejich devatenáctiletý syn, který měl být během střelby ve svém pokoji.

Při prohlídce domu strážci zákona našli velký arzenál střelných zbraní! František Böhm byl však po akci Boží Mlýny obviněn ze závažných ekonomických trestných činů. Posléze začal s policií spolupracovat a stal se tak důležitým svědkem v několika kauzách, které otřásly Slovenskem. Svědčil mimo jiné i v kauze Jidáš, do níž byl zapletený bývalý prezident policie Milan Lučanský, který měl brát úplatky.

Strážci zákona u Böhma v domě našli revolver, samopal či brokovnici. Všechny zbraně měl podle deníku Topky.sk v legálním držení, nicméně vzhledem k obvinění mu měly být zabaveny. Generální prokurátor Maroš Žilinka na sociální síti vydal prohlášení, v němž označil za nepřípustné, aby osoby, jež jsou obviněné z vážného organizovaného zločinu, držely zbraně.

