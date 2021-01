Nejvyšší soud loni v srpnu zamítl dovolání Radovana Krejčíře a zpravomocnil tím rozsudek, podle kterého je uprchlý zločinec vinný z pokusu o podvod ve státním podniku Čepro, přípravy vraždy celníka a padělání peněz. Soud tím také definitivně očistil detektivy, kteří Krejčířův chystaný tunel Čepra na poslední chvíli zastavili. Policisté na to čekali 15 let.

Svým zásahem zabránili miliardovému podvodu a českému státu ušetřili mnoho peněz. Detektivové, kterým se podařilo překazit plánovaný podvod Radovana Krejčíře na státním podniku Čepro, kvůli tomu ale roky žili v nejistotě.

Krejčíř se tehdy hájil tím, že je vyšetřování vykonstruované kriminalisty ve spolupráci se státním zástupcem. Detektivové kvůli tomu čelili oplétačkám u svých nadřízených a dokonce byli sami vyšetřováni, informoval server Neovlivní.cz.

Vše po dlouhých 15 letech uzavřel srpnový rozsudek Nejvyššího soudu, který zamítl Krejčířovo dovolání a tím jej definitivně uznal vinným z pokusu o vytunelování Čepra, přípravy vraždy celníka a padělání peněz, za což dostal Krejčíř v nepřítomnosti trest 15 let.

Soud v rozsudku podle informací Neovlivní.cz dokonce výslovně zmínil, že nebýt detektivů, stát by přišel o miliardy. Dlouhé období plné nejistoty tak konečně mohlo skončit. „Je to samozřejmě jistá satisfakce. Na druhou stranu to trvalo patnáct let a stálo nás to neuvěřitelné množství času a nervů, kdy jsme se museli obhajovat,” řekl pro Neovlivní.cz bývalý detektiv Karel Tichý, který na případu dělal.

Radovan Krejčíř si v současné době v Jihoafrické republice odpykává 35letý trest za obchody s drogami a pokus o vraždu.