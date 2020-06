Gerry a Kate McCannovi jsou rozhořčeni. Nechápou, proč německá policie vyšetřuje zmizení jejich dcery jako vraždu. Oba totiž neztrácí naději, že se jejich holčička jednoho dne vrátí domů. „Nemají žádný důkaz. Britská policie takhle negativně nesmýšlí a také portugalská policie reaguje opatrněji,” uvedl podle portálu The Sun oficiální mluvčí rodiny Clarence Mitchel.

Maddie zmizela v portugalském letovisku Praia da Luz v roce 2007. Podezřelým z jejího únosu je Christian Brueckner (43), který je policii známý jako sexuální predátor a v minulosti již byl usvědčen ze zločinů proti mladým děvčatům. Klíčové důkazy, které by potvrdily teorii německé policie, však chybí.

„Předpokládáme, že je mrtvá, ale nemáme dostatek důkazů. Chybí především jeden zásadní - tělo oběti,” připustil německý státní zástupce Hans Christian Woters na tiskové konferenci. „Dokonce mají určitou představu, jak k vraždě došlo, ale jak sami přiznávají, s jistotou neví nic,” vysvětlil redaktor německých novin Bild Julian Reichelt.

Rodiče dívenky jsou realisté a chtějí vědět s jistotou, co se jejich dceři stalo. Mluvčí rodiny řekl, že si jsou dobře vědomi šancí malé Maddie, nechápou ale, kde němečtí vyšetřovatelé nabyli takové jistoty, že je po smrti. „Skutečnost, že státní zástupce s jistotou prohlásí, že je mrtvá, aniž by to mohl prokázat, je dle mého mínění špatná, neměl by to říkat,” dodal Mitchel.

Policejní složky Portugalska, Británie a Německa spolu tři roky tajně spolupracovaly od roku 2017, kdy se jim společnými silami podařilo určit podezřelého. Podle právníka rodiny však němečtí a portugalští vyšetřovatelé přestali spolupracovat. „Obě složky plýtvají energií, měly by kooperovat, aby se dobraly úspěšného závěru tohoto vyšetřování,” myslí si právník Rogerio Alves.