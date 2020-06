Nejhorší pocit pro jakéhokoliv rodiče nastane v momentě, kdy se mu z očí ztratí jeho dítě. A o to horší pocit je, když už se nikdy nevrátí domů. Únosy dětí jsou noční můrou všech, nejedná se přitom o nic extrémně výjimečného, mnohdy se dokonce stanou oběťmi obchodu s lidmi.

Zmizení dítěte je něco, čeho se bojí každý rodič. Tyto kauzy ale ve většině případů končí dobře, některé děti se brzy najdou, jak si hrají kousek od domu, po jiných se pátrá den a po dalších třeba i roky. I ty se ale čas od času podaří vypátrat nebo alespoň zjistit, co se s nimi stalo, jak můžeme v posledních dnech vidět na příkladu zmizelé Maddie McCannové.

Podle organizace, která se zabývá mizením dětí v Evropě, se na starém kontinentu ročně ztratí 250 tisíc dětí. To znamená, že jedno zmizí každé dvě minuty. Kriminalisté však řeší jen 0,4 % z těchto událostí, zbytek se vysvětlí jinak. I přesto se dá snadno spočítat, že 1000 dětí ročně v Evropě potká ten nejhorší osud. Dostanou se do rukou lidí, kteří s nimi mají jen ty nejhorší úmysly.

Muž podezřelý z únosu Maddie brutálně zbil svou přítelkyni (17): Našla u něj fotky zneužívaných dětí

Podle čísel unese dítě v polovině případů někdo úplně cizí. Většinou se jedná o gangy, které děti „kradou“ na objednávku a následně je za velmi vysokou částku prodávají jako domácí otroky, kořist pro pedofily nebo, pokud jsou to ještě miminka, i do zámožných bezdětných rodin s velkými finančními zdroji. Čísla dále říkají, že v roce 2019 se 53 % dětí našlo do týdne živých, 20 % mrtvých a hrůzných 27 % se nenašlo vůbec. Skončily tyto děti v rukou obchodníků s lidmi?

Není tomu ani měsíc, co došlo v Austrálii k velkému policejnímu zásahu vůči 16 osobám, které skončily v cele s obviněními za únosy dětí. Jednalo se o neuvěřitelných 700 případů, kdy tito lidé dávali snímky dítěte při sexuálním zneužívaní na internet. Navíc policie skupinu vyšetřuje právě i v souvislosti se zmizením tehdy tříletého Williama Tyrella. Ten se pohřešuje od roku 2014, ztratil se prarodičům ze zahrady. K otřesnému případu podobných rozměrů došlo i v Německu, kde v roce 2001 unesli ze školy devítiletou Peggy Knoblochovou. Policie její tělo našla zakopané kus od jejího domu o 15 let později.

Tadeáška (†4 měs.) vylovili z řeky mrtvého! Policie šla najisto?!

V minulém roce pronikly na veřejnost také informace o doslova bestiálním gangu překupníků lidí z Filipín, který v tamních končinách unášel děti a následně je prodával pedofilům z cizích zemí, kteří si do exotického ráje zaletěli užívat. Cena se různila. Za „hezčí“ dítě chtěli obchodníci pochopitelně více peněz. Týdenní kvóta měla být dva únosy, zaměřovali se na dobře vypadající děti do deseti let věku. Jedno pak prodali třeba za 50 tisíc korun, což je na tamní poměry velice vysoká částka.

Důkazy ale jasně ukazují, že největší složkou v únosech dětí bývají gangy, které je pak prodávají párům, jež nemohou mít děti. Tento trend se hojně rozšířil v USA, kde se podle FBI cena dítěte pohybuje od 25 tisíc dolarů, což je asi půl milionu korun a pak stoupá výš a výš. Některé děti jsou unášeny přímo z nemocnic v méně vyspělých zemích, kde působí zkorumpovaní lékaři a sestry, jiné se narodí na ulici bezdomovkyním a ty je pak prodají za doslova pár stovek.

Smutné tablo policejního pátrání: Míša, Ivana, Honzík a další děti se domů nikdy nevrátily

Případy dětí, které zmizely a už se nikdy nenašly, se objevily i v České republice. Jedná se o přibližně dvacet dětí, každoročně jejich památku připomíná takzvaný Pomněnkový den. Mezi nejznámější případy patří zmizení malé Míši Muzikářové. Symbolem mizení dětí v Česku je pak bezpochyby Honzík Nejedlý. Ten se ztratil v roce 1998, když si šel v Podolí hrát ke kamarádovi. Od té doby ho nikdo neviděl. Policie stále neví, zda ho někdo unesl, nebo se mu stalo něco horšího.