„Žena i s holčičkou odešla z domova v Tachově a naposledy byla viděna 6. srpna v Boru u Tachova v autobusu, který měl namířeno do Plzně. V současné době se může pohybovat kdekoliv po celé republice,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková. Policisté po ní pátrají od soboty.
Pohřešovaná je 172 centimetrů vysoká, má štíhlou postavu, rovné světlé vlasy a modré oči. „Má trpět psychickými problémy, ale neléčí se s nimi,“ podotkla mluvčí.
Aničce byly v půli červenci tři roky. Je vysoká zhruba metr, štíhlá a má také plavé, lehce kudrnaté, vlasy a hnědé oči. Pokud hledané někde uvidíte, volejte linku 158.
