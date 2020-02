Zoufalá Katka hledá svého manžela: Martina viděla naposledy v kavárně

Nikdy nic podobného neudělal, ještě přednedávnem seděl se svou manželkou v jedné bratislavské kavárně a nic nenasvědčovalo tomu, co se stane. Vyděšená Katka vůbec netuší, co se mohlo jejímu manželovi (41), projektantu Martinovi, stát, že zničehonic zmizel. Jeho telefon je nedostupný a svědci přinesli znepokojující informace.

Naposledy ho viděla 22. ledna a od té doby se po něm slehla země. Pátrání po něm vyhlásila slovenská policie. Martina hledají dobrovolníci na facebookových skupinách i jeho přátelé. O případu informuje slovenský Nový Čas.

„Nikdy nic podobného neudělal. Vůbec si to neumím vysvětlit,“ svěřila se Katka Novému Času. Sdělila rovněž, že Martin měl s sebou telefon, doklady i klíče. Telefon je ale nedostupný a svědci, kteří ho potkali, tvrdí, že se choval podivně.

Alena Zs. jako Mata Hari: Co má Kočnerova údajná volavka společného s nejslavnější špionkou?

„V obci Chynorany ho viděli místní obyvatelé. Prosil je o peníze na cestu do Bratislavy,“ řekla Katka portálu. Vypadal prý dezorientovaně a vyčerpaně, ale klidně. „Není nebezpečný,“ dodala žena. Neuvedla, co by Martin ve více než 130 km vzdálené obci mohl pohledávat, je ale prý možné, že z obce nakonec vyrazil úplně jiným směrem, než tvrdil.

„Maťo je zanícený cestovatel vlakem, miluje vlakové stanice, shon a atmosféru okolo toho. Může být v okolí Topolčan, Nitry, Hlohovce či Trnavy,“ sdělila Katka. Všechna místa v Bratislavě, kde by se mohl zdržovat, prý už prošli. „A teď sedím u kávy, opět v kavárně, jak jsem s ním seděla naposledy, a čekám, že se vrátí,“ dodala.

Jozefa (†46) a Adrianu (†49) našli v kaluži krve: Policie už ví, co se stalo!

Katka se obává, že za Martinovým zmizením by mohl stát stres z práce, i když své povolání miluje. Pracoval prý i u Lince v Rakousku, takže se vyzná i v této zemi. Naposledy byl spatřen u polikliniky Tehelná v Bratislavě. Na sobě měl mít tmavomodré rifle, černou bundu a nesl hnědou pánskou tašku. Podle policejního popisu je 176 cm vysoký, plnější postavy, má světlehnědé vlasy a zelené oči.