Před Vánoci slovenská policie začala pátrat po Michalovi z Prešova. Koncem prosince se v Dunaji našlo tělo mladého muže a blízcí dvacetiletého mladíka se začali obávat, že by to mohl být on. Ve čtvrtek strážci zákona jejich obavy potvrdili! Tělo nalezené v řece skutečně patřilo zmizelému Michalovi.