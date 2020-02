Irský obchod s módou Primark oznámil, že se můžeme v Česku těšit hned na dva řetezce. Po Praze vyroste další pobočka v Brně, a to už za dva roky. S informací přišel web Mediář.cz. Brněnský Primark už nyní straší tamní obchody. Bude totiž těžkou obchodní konkurencí, zřejmě ještě větší, než jakou bude obchod stejného řetězce v Praze. Blesk Zprávám to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Expert si navíc myslí, že Brno půjde s cenou ještě níže než Praha, aby tak přilákalo klientelu.

V květnu v Praze na Václavském náměstí slavnostně otevře první český Primark. Irský řetězec s levným oblečením ale oznámil expanzi i do dalšího města - do Brna. Otevření Primarku je dobrou zprávou pro spotřebitele, kteří za levným oblečením jezdili z Česka do Drážďan nebo do Vídně. Je ale také špatnou zprávou pro jiné obchody, pro které je citelnou konkurencí.

Majitelé obchodů s módou v Brně pak podle osloveného experta zapláčou ještě více. „Primark bude v Brně pro brněnské obchody s módou ještě větší konkurencí než ten pražský v Praze, přeci jen široké okolí Brna má menší koupěschopnost než okolí Prahy a lidé budou mnohem více slyšet na „západní“ značku s rozumnými cenami,“ řekl Blesk Zprávám Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Primark nabízí široký sortiment dámského, pánského i dětského oblečení. Vedle toho si zde můžete koupit i různé doplňky a kosmetiku. Blesk Zprávy vyrazily i do Drážďan, aby se podívaly na místní ceny. Dětské tričko tu pořídíte i za 50 korun, rtěnku za 26 korun a tenisky za 77 korun. Ceny v Praze by měly být obdobné.

„Předpokládám, že v Brně Primark nasadí tak o pět procent nižší ceny než v Praze, v prvních měsících půjde možná i o něco níž, aby si rychle vydobyl tržní podíl. A pro klasické prodejny s módou v Brně to bude samozřejmě znamenat potíže, zejména pro ty, které sídlí v nákupních centrech a už dnes se jim třeba moc nedaří,“ dodal pro Blesk Zprávy Prouza.

Primark v Drážďanech.

Primark otevře v roce 2022 v obchodním centru Olympia. „Olympia Brno tak získala nového kotevního nájemce, který obohatí stávající nabídku značek a služeb a také rozšíří stávající spádovou oblast.Po ukončení modernizace odpočinkových zón, informačního stánku, parkovacího domu a instalace nabíjecí stanice Tesla Supercharger v minulém roce je to další krok, kterým vycházíme vstříc častému přání našich návštěvníků,“ řekl Blesk Zprávám ředitel centra Jan Pazour.

Irský řetězec bude v centru zabírat plochu 3600 metrů čtverečních. Nájemní smlouva pak byla podle Pazoura uzavřena už na konci minulého roku. Od té doby se na příliv nových návštěvníků centrum čile připravuje.

Šéf centra doplnil, že Olympia disponuje kapacitou čtyř tisíc parkovacích míst a je už nyní největším nákupním centrem na jihu Moravy. Je dost možné, že nový Primark „uloupí“ návštěvníky Vídni, ale i Praze - alespoň těch návštěvníků, kteří by měli oba Primarky „na půl cesty“.

Obchodní centrum Olympia v Brně

Česko bude od května, kdy otevře pražský Primark v Květinovém domě na Václavském náměstí, třináctou zemí, kde můžeme obchod tohoto jména navštívit. Prozatím Primark provozuje 370 obchodů ve 12 zemích, a to v Irsku, Velké Británii, ve Španělsku, Portugalsku, Německu, v Nizozemí, Belgii, Rakousku, Francii, USA, Itálii a ve Slovinsku. Další expanzi ve východní Evropě hlásí v Polsku a ve Slovensku. Primark byl poprvé otevřen v roce 1969 v Dublinu. V současnosti zaměstnává více než 75 tisíc lidí.