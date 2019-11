Primark v Česku už se blíží, jak to bude s e-shopem? Obchod má jasný vzkaz

Zhruba za půl roku se v Praze objeví třípatrový obchod plný oblečení, šperků, bot i nejrůznějších doplňků. A hlavě nízkých cen. Češi doteď museli za zbožím z Primarku cestovat stovky kilometrů například do Drážďan nebo Vídně. Teď se jim cesta zkrátí, pojedou jen do Prahy. Zboží se nedávno navíc objevilo v internetovém obchodu Amazon, což vzbudilo mezi zákazníky značný rozruch. Jenže Primark se od takového způsobu prodeje distancoval, podle něj nejde o oficiální prodejní kanál, ale jen o dílo překupníků.

Česko se v květnu příštího roku přidá k zemím západní Evropy, na jejichž území už stojí pobočka oděvního řetězce Primark. Obchod, který si zakládá na nízkých cenách a velkém množství vystaveného zboží i za cenu horšího prostředí a nižší kvality služeb poskytovaných personálem, má stát na Václavském náměstí. Budova už roste, má se jmenovat Květinový dům nebo také The Flow Building.

Češi zatím jezdí za nákupy v Primarku do Vídně nebo do Drážďan. Cesta se jim vyplatí, v obchodě totiž koupí boty za dvě stovky a kabelku například za tři, což je v porovnání se zdejší nabídkou pořád výhodnější. Jestli budou ceny tuzemské pobočky stejně nízké, není tak úplně jasné. Je totiž možné, že se nováček prostě přizpůsobí zdejšímu trhu.

„Většina zákazníků miluje Primark právě kvůli kombinaci nízké ceny, přiměřené kvality a široké nabídky. Pokud Primark podlehne pokušení přijít s vyššími cenami, než má v Drážďanech, jeho pověst to velmi poškodí,“ uvedl pro Blesk Zprávy už dříve prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Češi „frčí“ na nákupech v levných čínských e-shopech: 6 rad, jak se nenapálit

Primark: Online nákupy nemáme v plánu

I když se dá zboží kupovat u překupníků na internetu, oficiální internetový obchod Primark záměrně nemá. Mnozí na to čekají, ale řetězec se na svých oficiálních facebookových stránkách vyjádřil jasně: „Nemáme v plánu nabízet online nákupy ani doručovací službu. Všechny naše výrobky můžete zakoupit pouze v kamenných prodejnách.“

Falešné naděje vzbudila informace, že Primark se objevil na obchodním portálu Amazon. „Nemáme obchodní partnerství s Amazonem a všechny produkty Primarku, které se objevují na těchto stránkách, jsou prodávány třetími stranami,“ vysvětlil pro web britského listu Mirror mluvčí firmy. Ve skutečnosti se tedy opět jedná o klasický přeprodej s přirážkou. Jediná změna oproti minulosti je, že nakupující teď zboží této značky snáze najdou.

Primark v Praze bude „obrovský“. Expert zmínil ceny i strach konkurence

Takového postupu na Amazonu využívají i čeští obchodníci. Před dvěma lety jim totiž největší americký obchodní portál otevřel vstup do platformy Seller Central pro malé a střední prodejce.

Výběr na internetu bude možný. Ale s vyzvednutím na kamenné pobočce

Jediné, co Primark do budoucna plánuje, je tzv. systém click and collect, tedy online objednání a vyzvednutí na prodejně. Tak jako tak ale budou Češi muset na pražskou pobočku pro módní kousky dorazit osobně.

Promyšlený marketing popsal pro Blesk Zprávy Tomáš Prouza: „E-shop zřejmě přijde až výrazně později. Je to možná dáno i tím, že marketing Primarku stojí na větším impulzivním nákupu na prodejně, kde je hodně vystaveného zboží, a bojí se, že lidé by byli při online nákupech disciplinovanější.“

Nuda v nákupním centru. Fotky zoufalých mužů vás pobaví

I přes osvětu je v Česku stále oblíbená tzv. fast fashion, tedy móda, která se šije velice rychle a hlavně levně, proto se vyrábí v zemích s lacinou pracovní silou.

„Tím, jak roste kupní síla Čechů, je pro fast fashion více prostoru. Češi ale neutrácejí bezhlavě, vědí, že marže u oblečení jsou v ČR příliš vysoké. Pokud Primark udrží nízké ceny, může tento trh rozhýbat,“ dodal šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Primark podle svých webových stránek vyrábí i v Číně, Indii a Bangladéši, tvrdí ale, že s respektem k lidem i k přírodě.