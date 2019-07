Primark v Praze bude „obrovský“. Expert zmínil ceny i strach konkurence

Češi se těší na levné nákupy v Primarku, za kterými dosud neváhali vyrazit i stovky kilometrů daleko. Nebo zaplatit za zboží překupníkům na internetu. Blesk Zprávy proto zjišťovaly, jak to vypadá se startem pražské pobočky. Tedy jak pokročila výstavba Květinového domu a jestli irský řetězec stihne otevřít v květnu 2020. Výsledek? Přípravy běží podle plánu a novinkou je to, že pražský Primark má být opravdu velký - bude to vlajková loď pro střední i východní Evropu.

„Výstavba v Česku probíhá podle plánu a nejsem si vědom žádných zdržení,“ uvedl pro Blesk Zprávy Jan Kotrbáček z poradenské firmy v oboru realit Cushman & Wakefield.

„Pro řadu značek střední úrovně bude vstup Primarku na český trh tvrdá konkurence. Řada lidí vnímá jeho zboží jako kvalitní a za velmi dobré ceny. Pokud udrží cenovou hladinu, kterou mají nastavenou například v Drážďanech, kam jezdí spoustu Čechů, budou mít úspěch,“ zmínil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Prouza ale načrtl i alternativní scénář. Firma by mohla chtít rychle vytěžit poptávku a to, že měli Češi značku dlouhá léta daleko, pak by ale Primark mohl narazit. „Čeští zákazníci jsou relativně zvyklí nakupovat za daleko vyšší ceny, takže to může svádět,“ varoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Praha jako popelnice Evropy? Primark se brání

Dohady o tom, že by mělo být Česko „popelnicí“ Primarků v Londýně, Paříži a dalších metropolí, Kotrbáček odmítl. „Obchod, který vzniká v Praze, bude vlajková loď střední a východní Evropy. Zákazníci z Čech a Moravy, kteří doteď jezdili do Drážďan, Lince a do Vídně, začnou jezdit do Prahy, protože půjde o obrovskou pobočku, která se navíc bude nacházet na zajímavém místě a v nové budově v samém centru Prahy,“ uvedl pro Blesk Zprávy.

Kotrbáček má za to, že tito lidé by do hlavního města jinak nejeli a že z jejich přílivu budou těžit i další obchodníci i podniky. „Jde o obrovský magnet. Díky němu si tito lidé udělají výlet do Prahy, kde utratí peníze nejenom v Primarku i jinde,“ naznačil.

Koncept irské značky je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu úspěšný. „Primark má hodně širokou nabídku. Řada lidí má pocit, že si kupuje něco relativně znakovějšího a kvalitního, ale zároveň je to za nižší cenu, protože má řetězec nastavené prodeje tak, že nacpe regály zbožím, udělá jen pár kabinek a nenajímá příliš mnoho personálu. Tím pádem ušetří na procesu, tak si mohou dovolit nižší ceny a na Čechy to bude fungovat,“ nastínil Prouza.

Podle Kotrbáčka je dnes ve velkých evropských městech trend přitáhnout do centra ty nejzajímavější značky. „To láká další zákazníky a město z toho profituje. Je v zájmu města, aby podporovalo vstup nových značek, tak aby to centrum zůstalo atraktivní. Uvedu dva příklady: New Yorker na Václavském náměstí patří mezi nejlepší obchody na světě této značky. Ještě novější důkaz je mladá pobočka Foot Lockeru rovněž na Václavském náměstí, který slouží zákazníkovi 365 dní v roce,“ uvedl Kotrbáček. Obchod není otevřený nonstop, ale když se představuje nový produkt, tak před ním zákazníci klidně čekají přes noc.

Zákazníci v centru měst hledají senzaci

„Vytváří to atraktivitu, protože lidé dnes hledají senzaci. V rámci Evropy jsou zásadní centra měst. Značky se nedívají na země, ale na města, podle toho, jak jsou turisticky atraktivní, tak jsou zajímavá pro vstup nové značky,“ uzavřel Kotrbáček.

Firma Primark vzbuzuje také mnoho kontroverzí a v minulosti čelila několika skandálům. V jejích oděvech se našlo několik volání o pomoc a důkazy o nelidských podmínkách v asijských továrnách na oblečení. Začátkem roku třeba BBC přinesla informaci o lidské kosti v ponožkách. Zástupci firmy reagovali, že nemají informace o porušování lidských práv na svých pracovištích. Navíc se Primark v minulosti stal obětí různých fake news, hoaxů a polopravd.

Konkurenční boj a snahu pošpinit značku potvrzuje i Tomáš Prouza. „Řadě konkurentů Primark hodně leze na nervy. Rozhodně jde o konkurenční boj. Když se podíváte na vysoké marže v Česku, tak to musí být každému jasné. Všechny tyto obchody střední cenové hladiny budou mít s Primarkem problém,“ zmínil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Budou mít překupníci utrum?

Stejně jako si Češi klidně počkají měsíc na zboží z Číny, aby měli poštovné zdarma, v případě Primarku jedou stovky kilometrů, aby tam pak mohli nakoupit ve velkém za tisíce korun. Někteří si z levného řetězce vytvořili i obživu. Příchodu značky do Čech se proto obávají.

„Samotný Primark o nás ví, a dokonce už nám zařídil i větší košíky a focení zboží jim nevadí. Berou to jako obchod,“ uvedla pro Blesk Zprávy Linda (27), kterou přeprodej zboží na facebooku živí už čtyři roky.

Sociální síť facebook tyto prodejní skupiny nezakazuje, ale pokud se v jejich názvu objeví název konkrétního obchodu, nemilosrdně je maže a jejich vlastníci přijdou o všechny členy skupiny. Překupníci se také začínají obávat otevření Primarku v Česku. „Když mi pražská pobočka ubere zákazníky, zaměřím se na jiné obchody nebo i zboží,“ plánuje mladá žena z Ústeckého kraje.

Dodejme, že Primark zasáhla nedávno jedna smutná zpráva. Zakladatel fenoménu Arthur Ryan zemřel po krátké nemoci ve věku 83 let. V čele společnosti stál více než 40 let, před 10 lety se vedení vzdal, dál ale zasedal ve správní radě. „Se společností nikdy neztratil kontakt, chodil do kanceláře, ale i do obchodů, někdy jen proto, aby se prošel po prodejně,“ prohlásil současný generální ředitel Primarku Paul Marchant.