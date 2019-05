Češi se těší na Primark: Co a za kolik seženete v tom drážďanském?

Třípatrový ráj koupěchtivých Čechů se v Drážďanech rozprostírá na 9600 metrech čtverečních v nákupním Centru Galerie. A je zhruba o čtyřicet procent větší než průměrná prodejna řetězce. V Praze bude o něco menší pobočka, tedy průměrná, zatím se mluví o několika tisících metrech čtverečních.

„Pražská prodejna bude stejně velká, jak jsou zákazníci zvyklí v zahraničí, třeba v Německu nebo Anglii. Dá se předpokládat, že bude nabízet i stejný sortiment,“ řekl Jan Kotrbáček z realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield, která je partnerem Primarku v Česku.

Primark v Drážďanech. Co se dá pořídit v oblíbeném řetězci, který za rok otevře pobočku v Praze, a kolik vás to bude stát? | Hana Langrová/Blesk Zprávy

„Frčí“ doplňky, tašky i kosmetika

„Cestu do drážďanského Primarku většinou spojuji s vánočními trhy, ale někdy si tam zajedu nakupovat jen tak. Když si odmyslím hromadu Čechů, kterými se musíte prodírat, příjemně nakoupím,“ popsal Blesk Zprávám Ondřej Kočí, který už sice bydlí v Praze, ale z rodného Jablonce to má kousek.

Kultovní Primark míří do centra Prahy. Víme, kdy otevře i kde ho najdete

„V tomto řetězci nakupuji především doplňky, brýle, tašky a malou cestovní kosmetiku. Primark je skvělý i pro rodiče díky oblečení pro děti. Nejraději mám ale pobočky v Barceloně a Londýně. V Drážďanech v porovnání s těmito metropolemi je celkový výběr trochu menší, ale i tak tam vždycky nakoupím spoustu věcí. Trička od této značky mi vydrží nejdéle, přestože jsou hodně levná. Některá mám několik let,“ pochvaluje si Ondřej. Z otevření pražské pobočky má prý trochu strach.

„Nedokážu si představit, že bude tohle oblečení nosit každý, asi by pro mě ztratilo na atraktivitě,“ doplnil.

Primark se proslavil rozsáhlým sortimentem za velmi příznivé ceny. Nejvíce se v něm vyplatí nakupovat spodní prádlo, volnočasovou obuv, pyžama a noční košile, sportovní oblečení a doplňky jako klobouky, sluneční brýle, šátky a šály či ponožky a punčochy.

Dámy mají větší výběr a lepší ceny

Běžné oblečení není o tolik levnější než v jiných řetězcích, vyjma triček. Ty začínají v dámském oddělení na jednom euru a v pánském na třech eurech. Obecně je větší výběr v dámském oddělení, které najdeme ve dvou patrech. A jsou zde k nalezení i zajímavější ceny. Pánské oddělení se o třetí patro dělí s dětským oddělením a nemá takový výběr.

Odpůrci řetězci někdy vyčítají neupravené a rozházené regály, protože personál pod náporem zákazníků nestíhá zboží rovnat. Spodní prádlo ani plavky si v kabince nevyzkoušíte, i kdybyste si ho chtěli natáhnout na své spodní prádlo. V březnu Primark také zrušil na některých pobočkách oddělené kabinky pro muže a pro ženy a zavedl ty genderově neutrální.

Zákazníka vyděsily ponožky od známého řetězce. Byla v nich lidská kost

„Nakupování nemám rád ani v běžných obchodech. Moje partnerka to naopak miluje, takže mi vždycky něco vybere, já si to přijdu zkusit a máme nakoupeno,“ svěřil se Marek Sýkora, který do Drážďan přijel z Liberce.

„Přijel jsem s přítelkyní, už zde nakupuje přes dvě hodiny. Mně stačilo pět minut a už se mi z toho vzduchu začalo dělat nevolno, tak jsem šel na kávu,“ směje se muž.

Kolekce s Harry Potterem

Srovnání několika poboček má i Bára Vršková z Prahy, která opakovaně jezdí do Drážďan, ale byla i ve Valencii, na Mallorce nebo Londýně.

„O Primarku jsem slyšela poprvé přibližně před osmi lety, kdy se moje kamarádka vypravila do Londýna a přivezla si z něj mnoho oblečení za velmi příznivé ceny. Hned jak v roce 2015 otevřela drážďanská pobočka, musela jsem se tam vypravit,“ vzpomíná zákaznice.

Bára byla nadšená z nepřeberného množství oblečení, bot, doplňků, spodního prádla a jiných barevných „nezbytnosti“. „Do Drážďan jsem tedy začala jezdit pravidelně asi dvakrát ročně a vždy jsem si odvážela plné tašky věcí,“ dodala.

S přibývajícím věkem a postupnou změnou šatníku se i Báře změnily priority v nakupování v tomto řetězci. „V Primarku již nenakupuji oblečení, ale spíše doplňky, spodní prádlo a ponožky, jelikož oděvy mi nepřijdou až tak kvalitní a někdy jsou příliš zaměřené na sezonní módní výstřelky,“ upozornila i na stinné stránky.

Báru nejvíc bavila největší pobočka, kterou navštívila v Londýně. „Neodolala jsem kolekci s Harry Potterem a pořídila jsem si pyžamo,“ zavzpomínala. Na nákupy v Praze se těší.

S otevřením Primarku na Václavském náměstí v květnu příštího roku zřejmě skončí organizované zájezdy, které pořádají cestovní kanceláře. O přivýdělek přijdou i překupníci, kteří přes facebookové skupiny prodávají zboží právě z tohoto řetězce s přirážkou za zprostředkování.

Zaznamenali jsme pro vás ceny nejzajímavějšího sortimentu:

Ceny v dámském oddělení:

Dámské tričko: 1 až 4 eura (26 až 103 Kč)

Spodní prádlo komplet: 7 až 8 eur (180 až 205 Kč)

Dvojdílné plavky: 9 až 18 eur (231 až 462 Kč)

Pyžamo (tílko a kraťasy): 7 eur (180 Kč)

Pantofle, žabky: 5 až 8 eur (129 Kč až 205 Kč)

Tenisky: 3 až 5 eur (77 až 129 Kč)

Peněženka: 4 až 5 eur (103 až 129 Kč)

Rtěnka: 1 až 3 eura (26 až 77 Kč)

Župan: 10 až 13 eur (257 až 334 Kč)

Sada kalhotek 5 kusů: 3,5 až 4,5 eur (90 až 115 Kč)

Sluneční brýle dámské: 3,5 až 4,5 eur (90 až 115 Kč)

Kabelka: 5-12 eur (129 až 308 Kč)

Ponožky do balerín či lodiček 5 párů: 4,5 eur (115 Kč)

Šaty: 12 až 20 eur (308 až 513 Kč)

Slamák: 4 eura (103 Kč)

Overal: 8 eur (205 Kč)

Ceny v pánském oddělení:

Pánské tričko: 3 až 5 eur (77 až 129 Kč)

Sada trenek 3 nebo 5 kusů: 5 až 7 eur (129 až 180 Kč)

Polobotky: 16 eur (410 Kč)

Batoh koženkový: 16 eur (410 Kč)

Pánské sako, blejzr: 35 eur (898 Kč)

Sluneční brýle pánské: 3 eura (77 Kč)

Bekovka (čepice): 5 eur (129 Kč)

Ponožky 5 párů: 5 až 7 eur (129 až 180 Kč)

Taška přes rameno: 10 eur (257 Kč)

Ceny v dětském oddělení: