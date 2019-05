Češi „frčí“ na nákupech v levných čínských e-shopech: 6 rad, jak se nenapálit

DPH se zákazník vyhne u balíků do v hodnotě do 22 euro (565 Kč). Clo neplatí do výše 150 euro (3851 Kč).

„Velmi často se setkáváme s případy podhodnocených zásilek. V těchto případech, kdy vzniknou pochybnosti o deklarované celní hodnotě, tj. deklarovaná hodnota zboží je výrazně nižší než hodnota u obdobných dovozů, celní úřad přistupuje k vydání výzvy k odstranění pochybností, tzn. požaduje doložit dodatečný důkaz o ceně skutečně placené,“ uvedla mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně Šárka Miškovská.

Osvobození od daně a cla možná od roku 2021 skončí. Ministerstvo financí chce tuto výjimku zrušit.

Pokud by zákazník měl zaplatit 21% daň u balíčku za 22 euro, vyšlo by ho to o 4,6 eura (119 Kč) dráže. Je otázka, jestli zůstane zboží atraktivní i za vyšší cenu.