Na den lichých ponožek si můžete vzít každou jinou. Špaček zmínil barevnou naději

Na 9. května připadá mimo jiné i Mezinárodní den lichých ponožek. Je povoleno vzít si každou ponožku jinou, aby se ty, co ztratily svého parťáka, podívaly alespoň jednou za rok ze šuplíku ven. S ponožkami je spojeno mnoho společenských i módních faux pas. Jak si Češi vedou, zhodnotil pro Blesk Zprávy pan Etiketa Ladislav Špaček. Předsedkyně Asociace pro záchranu lichých ponožek pak prozradila, jak mezinárodní den slaví.

Češi se v posledních letech nebojí kreativity. Obleky se snaží oživit barevnými ponožkami, které barevně sladí například s kravatou nebo košilí. „Konečně jsou čeští muži kreativnější. Stále ještě v ulicí převládá smutek a žal, protože většina chlapů chodí v nudném šedivém, hnědém a černém oblečení, ale sem tam na vás vykoukne barevná naděje,“ popsal Ladislav Špaček.

Pro inspiraci stačí zajet do sousedního Rakouska. „Ve Vídni se ulice rozjasní barvami, střihy a fantazií. Ti muži si s oblékáním umí pohrát. Nosí barevná saka a kalhoty. Outfit doplní právě ponožkami, askoty, šátky či klobouky,“ pochvaluje si Špaček české sousedy.

Ladislav Špaček | Foto: Dana Kolářová

Barevné ponožky neboli „happy“ či „funky socks“ jsou podle pana Etikety jedna z věcí, která se českým mužům v posledních letech povedla.

„Zrovna je mám na sobě. Pánbůh zaplať za trošku odvážnější muže, kteří mají rebelskou povahu a jdou do barevného tónu. Do Národního divadla si je nevezmu, ale na návštěvu, večírek, mejdan, do malého divadla, baru či hospody jsou ideální,“ doporučuje Špaček.

Zákazníka vyděsily ponožky od známého řetězce. Byla v nich lidská kost

Liché ponožky mají vlastní asociaci

V dubnu 2013 vznikla v Nové Pace Asociace pro záchranu lichých ponožek, která si klade za cíl podporovat všechny liché ponožky, které jsou ztracené, schované, zmizelé, zatoulané nebo na útěku, tlumočit a prosazovat jejich názory a přání a v neposlední řadě chránit jejich potřeby a zájmy.

Přední odborník na etiketu Ladislav Špaček chválí barevné ponožky. | Profimedia

Asociace pro záchranu lichých ponožek radí, jak se o ponožky starat, aby vám neutíkaly:

Vybírejte si správné velikosti, nepřepínejte je Dodržujte jejich pracovní dobu (maximálně 24 hodin, poté si zaslouží odpočinek a lázeň) Natáhněte je po použití a nechte je volně dýchat Připravujte jim lázeň do 40 °C Používejte správné pečující prášky a gely Hýčkejte je aviváží Nesluňte je příliš dlouho Pečlivě je skládejte a rovnejte Vyčleňte jim důstojný prostor Nepřeceňujte jejich délku života

A jak můžeme Mezinárodní den lichých ponožek oslavit? „Nejlépe, když vyrazíte do práce nebo do školy s jinou ponožkou na noze. Slavte se svojí rodinou, přáteli, kolegy či spolužáky,“ doporučuje Kateřina Věchetová z Asociace pro záchranu lichých ponožek

A co když už jste vyrazili mezi lidi a nestíháte to? „Sdílejte fotky svých 'licháčů' s těmi, kdo o tomto svátku ještě neslyšeli. A pokud jste nestihli na nohy navléct liché ponožky, sdílejte jejich hromádky. Každému se doma kupí v šuplíku, nebo na dně skříně a čekají, že se jejich kolegové vrátí,“ směje se Věchetová.

Dne 9. května se slaví Mezinárodní den lichých ponožek. | Profimedia

Bez ponožek bychom se neobešli

Během Mezinárodního dne lichých ponožek by si lidé měli uvědomit, že ponožky jsou nepostradatelnou součástí jejich šatníku.

„Na chvilku také zavzpomínejte, co s vámi ponožky všechno prožily, jak musely leckdy trpět, jak sály pot a snažily se maskovat i jiné projevy nohou, jak vás příjemně hřály nebo naopak chladily, kam s vámi všude došly, doběhly nebo dolezly,“ připomíná Kateřina Věchetová.

Kam mizí liché ponožky? Dnes 9. května se slaví jejich mezinárodní den | Asociace na záchranu lichých ponožek. www.lichaponozka.cz

Špaček doporučuju: Nezouvejte návštěvy

Češi jsou jeden z mála národů, který své hosty zouvá do ponožek nebo jim nabídne mnohokrát použité pantofle.

„Přezouvání na návštěvách je velký zlozvyk, který se u nás traduje. Za první republiky to neexistovalo. Guth Jarkovský, který nastolil zásadní pravidla chování ve společnosti, píše, že ke stolu neusedáme v trepkách. Samozřejmě legendy patří do historie a on legenda je, ale zrovna v tomhle bych ho poslechl,“ upozorňuje Ladislav Špaček. Podle něj je muž v obleku a ponožkách neskonale trapný.

Havel byl v Bílém domě „jako doma“. Podívali se tam i premiéři Nečas, Zeman či Špidla

„Žena, která v kostýmku navštíví svého šéfa a šampaňským si bude připíjet v punčochách, se rozhodně nebude cítit dobře… Často je to nehygienické a mnohdy je lepší, aby lidé zůstali obutí. Tuto situaci neřeší ani odrbané přezůvky. Před aktuální návštěvou je obulo osmdesát dalších návštěv,“ dodává přední český odborník na etiketu.