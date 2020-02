Primark dále expanduje. Po Praze se společnost rozhodla rozrůst do dalšího českého města - do Brna. Irský řetězec s levným oblečením by měl vyrůst v obchodním centru Olympia. Informaci přinesl server Mediar.cz. Otevřít by měl v roce 2022.

Nová prodejna má zabrat 3.600 metrů čtverečních prodejního prostoru. Nabídne dámské, pánské i dětské oblečení, obuv, doplňky, spodní prádlo i domácí zboží. Smlouvu podepsal Primark s obchodním centrem ve středu.

Praha, Brno, Bratislava

První prodejna na českém území už roste na Václavském náměstí. Květinový dům bude otevírat v květnu, zpozdění s výstavbou prozatím nehlásí. „Obchod, který vzniká v Praze, bude vlajková loď střední a východní Evropy. Zákazníci z Čech a Moravy, kteří doteď jezdili do Drážďan, Lince a do Vídně, začnou jezdit do Prahy, protože půjde o obrovskou pobočku, která se navíc bude nacházet na zajímavém místě a v nové budově v samém centru Prahy,“ uvedl pro Blesk Zprávy již dříve Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Nyní bude Praha zásobovat i Brno. „Od oznámení otevření první české prodejny Primark v Praze, jsme plní očekávání hledali druhou lokaci, jež se stane součástí naší expanze v regionu. Brno, jakožto druhé největší město v Česku, nabízí skvělou příležitost, jak oslovit další zákazníky v Česku,“ prohlásil Jose Luis Martinez de Larramendi, ředitel maloobchodu Primarku pro USA a střední a východní Evropu.

Obchodní centrum Olympia v Brně | Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Primark se v posledním roce rozhodl více expandovat právě na východ Evropy. Prozatím provozuje 370 obchodů ve 12 zemích. Prozatím se Primarkem chlubí Irsko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Francie, USA, Itálie a Slovinsko.

Nově teď přibude k výčtu právě Česko, Polsko a společně s Brnem se otevře pobočka v roce 2022 i v Bratislavě. „Slavíme 50. výročí a jsme nesmírně hrdí na to, že náš růst pokračuje v celé Evropě a USA,“ uvedl generální ředitel společnosti Primark Paul Marchant.

Primark byl poprvé otevřen v roce 1969 v Dublinu. V současnosti zaměstnává více než 75 tisíc lidí. V posledním fiskálním roce otevřel 15 nových obchodů na svých současných trzích. Zakladatel byl Arthur Ryan. Ten zemřel loni 8. července ve věku 83 let.