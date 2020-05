Desítky lidí už doplatily na to, že se setkali s podvodníkem Davidem Janečkem. Ten si už odseděl ve vězení desítky měsíců za podvody. Jedná se recidivistu, který by měl i nyní sedět za mřížemi. Tam ale není a policie netuší, kde se v současné době pohybuje.

David Janeček měl do vězení nastoupit v květnu minulého roku, jak určil Okresní soud v Jeseníku. Dozorci na něj ale čekali marně. Podvodník, který mnohým připravil velmi krušné chvíle, se k výkonu trestu nedostavil, od té doby po něm policie pátrá.

„Celostátní pátrání po Davidu Janečkovi bylo vyhlášeno druhého května loňského roku, a to na základě vydaného příkazu nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody. Okresním soudem byl odsouzen za své podvodné jednání na 20 měsíců nepodmíněně,“ řekl v pořadu Na stopě kriminalista Miroslav Předota.

Vyšetřovatelé uvádějí, že muž k ubytování využívá především penziony a hotely u sportovišť po celé České republice. Janeček se vydává za leckoho, mimo jiné i za bývalého fotbalového reprezentanta. V současnosti se podle policie muž pohybuje na Semilsku, kde ho zachytila kamera. Janeček ovšem rapidně změnil svůj vzhled a přibral několik kilogramů.

Typickým příkladem Janečkova podvodu je čin, při kterém prodával lístky na fotbal dotyčnému muži, přitom mu ještě nabídl poukázkovou kartu do obchodu se značkovým oblečením, která měla být údajně nabitá na 10 tisíc korun. Podvedený muž ji od něj koupil za 6 tisíc, ale když si v obchodě nakoupil, u pokladny zjistil, že na kartě není ani koruna.

Do pátrání po Janečkovi je nyní zapojeno několik dalších útvarů po celé republice. Muž je podezřelý z páchání dalších a dalších podvodů. Pokud by někdo měl podezření, že byl Janečkem podveden, nebo by věděl, kde se muž pohybuje, měl by kontaktovat policii na čísle 158 nebo 974 237 700, díky kterému se dovoláte přímo policistům do Strakonic.