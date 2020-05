Svět v roce 2007 šokovalo zmizení tehdy čtyřleté holčičky Madeleine McCannového, která se svou rodinou trávila dovolenou v portugalském letovisku Praia da Luz. Po holčičce pátral takřka celý svět, ovšem marně. O rok později, kdy se stále policii nedařilo nalézt stopy vedoucí k Maddie, se zoufalí rodiče Kate a Gerry obrátili na soukromého detektiva Kevina Halligena. Detektiv, který se prezentoval jako ostřílený špion, si za pátrání účtoval obrovskou sumu peněz. Od McCannových měl vybrat až 9 milionů korun!

Nicméně podle informací britského deníku Daily Mirror Halligen peníze investoval spíše do okázalého životního stylu než do pátrání po Maddie. Platil si lety prvního třídou, luxusní hotely a osobního šoféra. V roce 2012 byl podle informací BBC vydán do Spojených států poté, co se sám přiznal, že zpronevěřil 37 milionů korun.

V lednu roku 2018 byl Hallington nalezen v domě jeho přítelkyně bez známek života. Všude kolem byla krev. Policisté nejdřív pracovali s verzí, že za smrtí detektiva mohl stát někdo další. Nicméně koroner Richard Travers uvedl, že Halligen zemřel na krvácení do mozku.

„Policie nenašla žádné podezřelé okolnosti a pitva neukázala zranění způsobené napadením nebo zapojením třetí strany,“ uvedl nyní pro Daily Mirror. Jeho kolega prohlásil, že Halligan holdoval alkoholu a opilý často padal. „Ty jeho lži a alkohol ho konečně dohnaly,“ uvedl advokát McCannových Tim Craig-Harvey.