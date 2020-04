Nevzdávejte se! vzkázal rodině zmizelé Maddie otec, kterému se unesená dcera vrátila po 18 letech

Osmnáct let považovala za svou mámu ženu, která ve skutečnosti byla její únoskyní! Osm hodin po narození zmizela z nemocnice Kamiyah Mobleyová. Po novorozené holčičce začala pátrat policie, ale marně. Po Kamiyah nebylo ani stopy. Její rodiče už ani nedoufali, že se jejich dcerka najde. To se nakonec podařilo až po dlouhých osmnácti letech. Šťastný otec Craig, který se konečně setkal se svou dcerou, poslal vzkaz rodičům zmizelé Maddie McCannové.

Kamiyah Mobleyová se narodila v roce 1998 Shanare Mobleyové a Craigu Aikenovi ve městě Jacksonville na Floridě. Novopečení rodiče si však své dcerky dlouho neužili. Pouhých osm hodin po narození byla Kamiyah unesena z nemocnice. Do pokoje maminky vešla Gloria Williamsová, která se vydávala za sestru. Uvedla, že holčičku vezme na běžnou prohlídku, do postýlky vedle postele její mámy ji už však nevrátila. S dítětem zmizela z nemocnice a dlouhých osmnáct let ji vychovávala jako vlastní.

Craig, hudební producent, byl v té době ve vězení za držení drog. Najednou k němu přišla dozorkyně s tím, že má špatné zprávy. „Řekla, že má dobrou a špatnou zprávu. Řekl jsem, co je ta dobrá zpráva, protože jsem byl ve vězení, tak co mohlo být horší?,“ uvedl pro britský deník Daily Mirror s tím, že mu oznámila, že se mu narodila zdravá dcerka. „Byl jsem nadšený, rozhlédl jsem se kolem, a nikdo se mnou nadšení nesdílel. Zeptal jsem se jí, co je ta špatná zpráva, a ona řekla: 'vaše dcera byla unesena',“ dodal Craig.

Holčičku začala hledat policie a pátrání se protáhlo na téměř dvě dekády. Policie dokonce podezřívala rodiče. „Policie a FBI se mě vyptávala, jestli nemám nějaké nepřátele nebo někomu nedlužím peníze,“ uvedl. Nakonec však mělo pátrání šťastný konec. Po osmnácti letech byla Kamiyah nalezena.

Bydlela 321 km od místa, kde se narodila. Gloria Williamsová byla nakonec odsouzena na osmnáct let do vězení a Kamiyah se konečně setkala se svými biologickými rodiči. Přesto, nadále udržuje vztah se ženou, která ji vychovala. „Všechno, co mohu říct, je, že Kamiyah se vrátila domů. Nikdy jsem se nevzdal nadějí a modliteb. Nikdy jsem si ani na chvíli nemyslel, že je mrtvá. Nikdy se nevzdávejte naděje,“ uvedl s tím, že je to vzkaz pro Kate a Gerryho McCannovi, jejichž dcera Maddie zmizela v roce 2007 z hotelu v Portugalsku. Byly jí tři roky.

„Spojuje nás hrozný zločin, který potkal naše dcery,“ uvedl s tím, že zná tu bolest, kterou prožívají. „Musí držet při sobě, protože se navzájem občas obviňují, stejně tak jako my. Vím stejně, tak jako McCannové, jaké to je být obviněným nebo podezřelým rodičem. Je to pocit, jako by se svět otočil proti vám. Všechno, co chcete, je najít vaši dceru. Chcete jen, aby ta noční můra skončila,“ dodal.