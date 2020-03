„Loučí se vaše nepovedená dcera.“ Monika poslala rodině balíček osobních věcí a zmizela

25. července roku 2018 doručila pošťačka zásilku, která byla adresovaná matce Moniky Procházkové (31). Balíček převzala ale Moničina babička a první, co ji zaujalo, byl odesílatel. Byla jím vnučka Monika. Záhadné zmizení zdravotní sestry Kateřiny: Padlo obvinění! Stala se obětí násilníka?!

Babičce to přišlo podezřelé, už dva týdny totiž bydlely ve stejném domě. Den předtím se navíc Monika nevrátila domů. „Zásilka byla odeslaná z pošty v Brně, dorazila do Štěpánova, to je obec zhruba deset kilometrů severně od Olomouce. Když ženy obálku rozbalily, nalezly v ní mobil Moniky, dvě platební karty s pin kódy a tři klíče se složenkou s 25 tisíci korun,“ uvedl v pořadu Na Stopě kriminalista Petr Hrabal.

To ale nebylo vše. V balíčku byl ještě dopis na rozloučenou. Na třech utržených listech z kalendáře bylo napsáno, že Monika prosí, aby se matka postarala o její kočky. Dále pak, že se všem omlouvá a nechce, aby ji někdo hledal. Prý nebude mezi živými. Na konci dopisu stálo: „Loučí se vaše nepovedená dcera.“

„Víme, že měla ráda své kočky, ráda jezdila se skautským oddílem na výpravy. Na základě výpisu z telefonu jsme našli jejího přítele, se kterým byla zhruba tři čtvrtě roku," řekl kriminalista. Společně prý plánovali budoucnost a chtěli si pronajmout větší byt.

Monika dále tajila své finanční problémy. Kvůli neplacení nájmu se museli vystěhovat. Na splácení svých dluhů si půjčovala peníze, točila se tak v kruhu. O Moničiných problémech nevěděl ani přítel a ani matka.

Blízcí Moniku viděli naposledy 24. července roku 2018. Ráno v šest hodin svému zaměstnavateli poslala SMS, že nepřijde do práce. Musela s kočkou k veterináři. Následně byla viděna bývalou kolegyní na hlavním nádraží v Olomouci, poté se její stopa na pár hodin ztrácí. Podle telefonu se později objevila poblíž Přerova. Pak byla viděna na poště v Brně, odkud posílala svůj balíček. Na tomto místě byla spatřena naposledy.