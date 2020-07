Smutek, zoufalství, bolest a pachuť hořkosti. Ve středu proběhl v Lounech pohřeb Josefa Kuči (†21), který nechvalně proslul jako vrah nevlastního syna Marečka (†2), kterého brutálně utýral k smrti. Pro jeho rodinu, která si je vědoma toho, co udělal, to nebylo lehké. Matka se zhroutila a příbuzné ji musely podpírat.

Pohřeb proběhl na lounském hřbitově a trval asi 50 minut. I přes očekávání bohatého obřadu se nesl spíše v komorním duchu. Zúčastnilo se ho zhruba 20 lidí, pro které nešlo o nic lehkého. Ztratili bližního, kterého měli rádi, ale přesto moc dobře vědí, že spáchal neomluvitelný čin.

Modlitba za vraha

Evangelický farář Vít Machek několikrát ve smuteční síni vyzýval k modlení za Kuču. Přítomní se neubránili slzám ani nářku. Když příbuzní vraha vycházeli z budovy, matce se podlomily nohy a zhroutila se. V její tváři byla patrná nevyslovitelná bolest. Příbuzné ji proto podpíraly i při cestě na hřbitov.

Video Poslední rozloučení s vrahem Josefem Kučou - Blesk.cz - Helena Lacinová

„Pepo, Pepo,“ volala do nebe. Oporou jí byl také Josefův otčím a její partner. Kuča byl do země uložen v bílé rakvi, kterou mu rodina obstarala. Ne všichni jsou však rádi, že byl celostátně známý vrah malého chlapečka pohřben právě v Lounech. Kuča je pro zdejší obyvatele těžké téma a všem je Marečka líto.

Místní žena: Jde o znesvěcení posvátné půdy

Jedna z dvou místních žen, která byla zrovna na hřbitově v době pohřbu Kuči, promluvila pro Blesk.cz. „Tuto posvátnou půdu znesvětili tím, že do ní pohřbili sebevraha,“ řekla rázně. Narážela tím na to, že zatím vše nasvědčuje tomu, že si vzal vrah ve vězení sám život. Policie vyloučila cizí zavinění. Více však neprozradila.

Video Příbuzná se zhroutila na pohřbu Josefa Kuči - Blesk.cz - Helena Lacinová

Vrah dítěte Josef Kuča se k matce Marečka přestěhoval v Lounech loni v lednu. Svého nevlastního syna začal brutálně týrat. Chlapeček před svou smrtí prožil hotové peklo na zemi. Kuča ho sprchoval v ledové vodě, fackoval ho i bil pěstmi, pálil ho po těle i v obličeji cigaretami a dokonce i žehličkou.

