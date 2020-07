Malou Aničku Janatkovou její rodiče začali pohřešovat na podzim roku 2010. O pět měsíců později však nález mrtvolky ukončil veškeré naděje, že se dívenka vrátí domů. Ještě ten den byl pak zadržen Otakar Tomek, který byl v souvislosti se zmizením Aničky vyšetřován už jednou. Tentokrát policisté poblíž místa nálezu u jednoho z rozestavěných domů našli i stavební nástroje s otisky Tomka, které měly být důkazem. A později se ukázalo, že nebudou jediné – na místě se našla i Tomkova DNA, nad mrtvolkou se totiž ukájel! Tomek ale odmítal, že by byl vrahem holčičky. Jen několik dní poté, co byl vzat do vazby, se v cele pokusil o sebevraždu, byl v kómatu převezen do nemocnice, kde později zemřel. Spravedlnosti se holčička bohužel nikdy nedočká.

Honza otevřeně popsal práci u policie: Iluze ztratil hned při nástupu do služby! Vrah Aničky Otakar Tomek - policisté v jednu chvíli netušili, kde se nachází. | archiv Blesku