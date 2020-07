V roce 2005 si prošla peklem dvaasedmdesátiletá žena, která v tu dobu pobývala v portugalském letovisku Praia da Luz. Do její vily se vloupal muž, který ji svázal, zacpal jí pusu a dlouhých patnáct minut ji mučil a znásilňoval. „Bála jsem se, že umřu,“ uvedla tehdy zděšená žena podle deníku The Sun.

Portugalští strážci zákona zprvu pachatele nedopadli. Za čin byl o mnoho let později nepravomocně odsouzen německý deviant a obchodník s drogami Christian B. V domě ženy nechal stopy DNA.

Místní policie tehdy údajně pochybila. Například tričko, které si násilník sundal a nacpal do pusy oběti, nebylo laboratoři pro testování DNA vůbec poskytnuto! Přitom se jednalo o důležitý důkaz ve značně závažném a brutálním případu!

Noc hrůzy v Praia da Luz

„Šla jsem do studovny. Chytil mě velice silný a vysoký muž za krk ve tmě a táhl mě do ložnice. Dívaly se na mě tmavé oči a držel zakřivený nůž, který vypadal jako šavle. Dal mi do pusy roubík, svázal mi ruce za zády a pak, jak jsem později zjistila, dal povlečení a další hadry na okna, aby nikdo neviděl dovnitř,“ popsala žena, která po otřesné zkušenosti opustila dům, kde chtěla strávit důchod, a odjela zpátky do Spojených států.

Trvalo dlouhých dvanáct let, než policie zatkla pravděpodobného viníka Christiana B., rodáka z Německa, který v době činu bydlel v Portugalsku. Vila, v níž došlo k brutálnímu skutku, se nacházela pouze deset minut od apartmánů Casa Jacaranda, odkud v roce 2007 zmizela Madeleine McCannová.

Stejně tak jako v prvním případu, policie nezajistila stopy. Apartmán McCannových nebyl uzavřen téměř čtyřiadvacet hodin, což způsobilo, že místem prošlo až padesát lidí. Uklízeči vyprali prostěradla a v popelníku byly nalezeny cigarety policistů. Práci portugalské policie zkritizovali i němečtí kriminalisté s tím, že pokud by bylo provedeno testování DNA v případu z roku 2005, k únosu malé Maddie vůbec nemuselo dojít.

Britka Madeleine McCannová byla v roce 2007 v Portugalsku na dovolené se svými sourozenci a rodiči. Zmizela z hotelového pokoje v době, kdy její rodiče večeřeli se svými přáteli v nedaleké restauraci. Kate a Gerry McCannovi se nikdy nesmířili s tím, že by mohla být po smrti a po svém dítěti nadále pátrají. Stejně tak i britská policie, která případ vede jako pátrání po pohřešované osobě.