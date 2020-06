Od chvíle, kdy byl zmíněný Christian B. jmenován hlavním podezřelým v případu ztracené Maddie, se o něm objevilo mnoho nechutných svědectví. Mnohé ženy se přihlásily s tím, že právě on je znásilnil, a policie ho také začala spojovat se zmizeními několika dalších dětí.

Valné mínění o něm nemají ani jeho někdejší kamarádi, kteří médiím převyprávěli, o čem před nimi Christian B. mluvil a jak se choval.

„Maddie je schovaná ve sklepě!“ Mrazivé vtípky pedofila podezřelého z vraždy holčičky

Na začátku měsíce německá policie učinila šokující a silné prohlášení. „Máme konkrétní důkaz, že náš podezřelý zabil Madeleine, a to znamená, že je mrtvá,“ řekl hlavní vyšetřovatel Hans Christian Wolters. Nyní se však snaží svá původní slova trochu mírnit.

Wolters přiznal německému deníku Braunschweig Zeitung, že podezřelého možná nebudou moci obvinit z vraždy dívenky, protože zatím nenašli chybějící důkaz. „Momentálně nedokážu předpovědět výsledek našeho vyšetřování. Nadále jsme však přesvědčeni o vině podezřelého a doufáme, že další vyšetřování přinese slibné výsledky,“ sdělil kriminalista.

Kauza ztracené Maddie: Stopy údajného vraha vedou i do Česka!