Jen dva dny poté, co byl světu konečně odhalen podezřelý z únosu a vraždy pohřešované britské holčičky Maddie McCannové, vyšlo najevo, že hrozí jeho propuštění na svobodu. Pedofilní Němec Christian Brueckner (43) by se teoreticky mohl dostat na svobodu díky podmínečnému propuštění. Vyšetřovatelé doufají, že se jim podaří najít jeho kosovskou expřítelkyni, kterou zneužíval jako nezletilou. Mohla by v případu pomoci.

Christian Brueckner žil v portugalském regionu Algarve, kde se nachází i letovisko Praia da Luz, odkud v roce 2007 Maddie zmizela, v letech 1995 až 2007. V době, kdy britská dívenka zmizela z apartmánu pronajatého rodiči, navíc vedl s neznámou osobou půlhodinový rozhovor, což je více než podezřelé. Brueckner není policii neznámý. Ve Španělsku kradl v hotelech a prodával drogy. Maddie je mrtvá, domnívá se obžaloba: Německého devianta vyšetřují kvůli vraždě

Úchylný Brueckner, který je ze všech doposud jmenovaných podezřelých z únosu Maddie jednoznačně ten nejpravděpodobnější pachatel, si ve věznici v Kielu v Šlesvicku-Holštýnsku odpykává 21 měsíců dlouhý trest za prodej drog. Podle německého listu Frankfurter Rundschau však už o víkendu může požádat o podmínečné propuštění po odsezení dvou třetin svého trestu.

Stařenka: Užíval si, jak mě mučí

To je nyní vysoce nepravděpodobné, ale z právního hlediska stále možné. A to přesto, že byl Brueckner odsouzen na 7 let za znásilnění stařenky (72) v Portugalsku. Jednalo se o Američanku, kterou přepadl v jejím domově. „Cítila jsem, že si užíval, jak mě mučí,“ vypověděla důchodkyně vyšetřovatelům. Brueckner ji přepadl, spoutal, bil a znásilnil, uvedl Daily Mail. Otec nechal dcerku (†4) s Downovým syndromem napospas smrti. Její tělíčko ohlodali potkani

Žena prohlásila, že ji Brueckner napadl zezadu, když sledovala v televizi zprávy o hurikánu Katrina. Za vlasy ji poté odvlekl do ložnice, kde ji spoutal. K tomu jí zavázal oči a do úst narval roubík. Vyhrožoval jí přitom u toho šavlí s 30centimetrovou čepelí. Poté, co Brueckner stařenku zneužil, jí rozkázal, aby mu dala peníze. Vystrašená a ponížená dáma mu dala v přepočtu mezi dvěma až dvěma a půl tisíci korun. Násilník jí pak nařídil 10 minut zůstat v klidu.

Detektivové pátrají po expřítelkyni

Když se stařenka vzpamatovala, zalarmovala policisty. I když byl Brueckner za její znásilnění odsouzen na 7 let, nemůže na výkon tohoto trestu nastoupit, dokud soud neprojedná jeho žádost o propuštění. Jde tedy opravdu nejspíš jenom o teoretickou možnost, že by se mohl dostat na svobodu. Detektivové se nyní snaží vypátrat jeho expřítelkyni. Chůva použila batole (†23 měs.) jako boxovací pytel: Mrtvou holčičku našli až ráno!

Tu měl zneužívat v době, kdy byla nezletilá. Muž, kterého německá televize RTL označila jako Norberta M., což není jeho pravé jméno, vypověděl, že žil v apartmánu, který předtím vedl Brueckner. Měl v něm prý kiosk a Norbert se dozvěděl, že má nezletilou přítelkyni z Kosova. I když byli známí, vztah s Bruecknerem byl pro něj stále čím dál tím komplikovanější.

Sexuální predátor