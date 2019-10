Atrakce se skládala z rotujících částí, kam se může posadit až 12 lidí. Bohužel se něco pokazilo a dívenka po spuštění vypadla. Z místa byla letecky transportována vrtulníkem do nemocnice, ale bylo již pozdě. Zdravotníci ji mohli už jen prohlásit za mrtvou. Na pouti se uvolnila kabina kolotoče: Žena (†24) nepřežila desetimetrový pád!

„Na kolika karnevalech jsme všichni byli? Nebohá dívenka. Je to děsná tragédie,“ řekl guvernér New Jersey Phil Murphy podle britského Daily Mailu. „Slova nedokážou vyjádřit naše pocity. Vyjadřujeme rodině a milovaným naše nejhlubší sympatie. Prosíme, myslete na ně také,“ uvedli provozovatelé poutě.

Osudná atrakce