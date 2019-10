Byla to mladá a zdravá dívka. Zničehonic se ale začala dusit v kuchyni, zkolabovala a zemřela před zraky svého vyděšeného otce. Abby Reese Beaumontová (†15) z velšského města Mold se podle patologa udusila jídlem. Rodina dívky však chce o její tragické smrti vědět více.

Náhlé úmrtí sympatické dívky šokovalo všechny její blízké. Potřebovali by odpovědi na to, co se vlastně stalo a proč, aby se mohli se svou ztrátou lépe vyrovnat.

„Pět měsíců tápeme v limbu a čekáme na odpovědi ohledně smrti Abby. Chceme vědět, jaká byla příčina smrti, čekali jsme dlouho a ptali se na všechno. Mysleli jsme si, že má Abby parádní zdraví – a také ho měla. Je to tak smutný způsob, jak zemřít. Od doby, co je pryč, jezdíme na horské dráze plné emocí a jsme zničení,“ prohlásil podle Mirroru otec školačky Darren (51). Dívenka (†10) se ve škole udusila mrkví. Rodina chce vědět, co se stalo

Právě on viděl na vlastní oči smrt své holčičky a nedokázal jí zabránit. Společně s maminkou Alison a Abbyinou sestrou Jessicou (13) chtějí přesně vědět, co se s ní stalo. Vyšetřování jejího tragického odchodu probíhá na plné obrátky. Patolog tento týden určil jako předběžný důvod smrti udušení jídlem. Na definitivní výsledky pitvy si však budou muset příbuzní ještě počkat.

Otec: Byli jsme kamarádi