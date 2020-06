Případ britské holčičky Madeleine McCannové, která zmizela z portugalského letoviska Praia da Luz krátce před svými čtvrtými narozeninami v roce 2007, nabírá na obrátkách. Poté, co německá obžaloba označila jako podezřelého z únosu Christiana Bruecknera (43), se prý domnívá, že dívenka už bohužel není mezi živými.

Dívku podle žalobců nejspíše zavraždil německý deviatn, který si nyní odpykává sedmiletý trest za znásilnění americké důchodkyně (72), ke kterému došlo v Portugalsku v roce 2005. Úřady případ nyní případ vyšetřují jako podezření z vraždy a chtějí určit způsob, kterým měla Maddie zemřít. Tělíčko usměvavé holčičky se nikdy nenašlo a její případ se stal nechvalně proslulým po celém světě.

Žalobce: Předpokládáme, že je dívka mrtvá

„Kancelář veřejného žalobce v Braunschweigu vyšetřuje 43letého občana Německa kvůli podezření z vraždy. Od nynějška můžete vidět, že předpokládáme, že je dívenka mrtvá,“ řekl podle deníku Mirror braunschweigský státní žalobce Christian Wolters médiím na tiskové konferenci. Christian B. je usvědčený sexuální násilník a už v minulosti se zaměřoval na malé holčičky. Otec nechal dcerku (†4) s Downovým syndromem napospas smrti. Její tělíčko ohlodali potkani

„Podezřelý je sexuální predátor, který již byl usvědčen ze zločinů spáchaných na malých dívkách a už si odpykává dlouhý trest,“ dodal Wolters. Podle něj žil Christian Brueckner v regionu Algarve, kde se nachází letovisko Praia da Luz, v letech 1995 až 2007. Živil se v byznysu s gastronomií, ale pak se zapletl se zákonem. Kradl v hotelech a apartmánech a dokonce prodával drogy.

Rodiče potřebují vědět pravdu