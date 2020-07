Portugalka tvrdí, že viděla Maddie před několika lety v jednom ze supermarketů v Algarve, dívka prý žije s německou rodinou. Holčička se ztratila, když jí byly teprve tři roky, dnes by jí tedy bylo už 16 let. „Před třemi, nebo čtyřmi lety jsem byla v supermarketu v Galé, byla tam dívka, která mluvila s dalšími lidmi německy,“ popsala svědkyně. „Podívala jsem se jí do očí, byly světlé a na pravém oku bylo znaménko, totéž, které má Maddie. Jsem si jistá tím, co jsem viděla,“ dodala. Otec a macecha nechali vyhladovět dcerku s Downovým syndromem k smrti: Další obvinění po pitvě dítěte!

Galé je od Praia da Luz, tedy místa, odkud holčička před 13 lety zmizela, vzdáleno pouhých 55 kilometrů. Již dříve proběhla médii informace, že pár žijící v Galé tvrdí, že v roce 2007 se Christian B. vloupal do jejich domu a ukradl jim rodinné dědictví. Tvrdí se také, že německý pedofil měl komplice, ženu, která mu dávala tipy na místa k vykradení.

Znaménko, které měla zmizelá holčička v oku a které měla i dívka v supermarketu, se nazývá kolobom. Jde o vrozenou vadu oka, která nejčastěji postihuje duhovku. Nejčastěji v dolní části se objeví zářez, díky němuž má pak zornice tvar klíčové dírky. Tuto vadu má údajně pouze jeden člověk z 10 000 a na světě je pouhých 7 milionů lidí s tímto postižením. Natalie zmizela se svými dcerami (†2 a †4): O den později byly nalezeny mrtvé na odlehlém parkovišti