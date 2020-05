Madeleine McCannová je zřejmě nejslavnější pohřešované dítě na světě. Zmizela v roce 2007 z letoviska v Portugalsku, kde byla na dovolené s rodiči. Ti jsou přesvědčeni, že byla unesena, a tak ani po třinácti letech nevzdávají pátrání po dívce, která by dvanáctého května oslavila sedmnácté narozeniny. Na sociální síti se nyní objevila fotografie, která ukazuje, jak by Maddie vypadala dnes!

Před třinácti lety, 3. května 2007, zmizela tehdy 3letá Madeleine McCannová z hotelového pokoje resortu Praia da Luz, kde spala se svými mladšími sourozenci dvojčaty. Jejich rodiče byli ten večer na večeři s přáteli. Když se později matka vrátila na pokoj, její dcera nikde nebyla. Rodiče nahlásili policistům, že holčičku někdo unesl, od té doby až do dnešních dní pokračuje pátrání.

Britský profesor Hassan Ugail v úterý na sociální síti Facebook zveřejnil fotografii upravenou pomocí počítačové technologie, která by mohla pomoci při stále probíhajícím pátrání. „Madeleine McCann - malá dívka, která zmizela před 13 lety. Dnes slaví 17. narozeniny. Předpokládáme, že dnes vypadá takto,“ napsal Ugail k fotografii. Celý popisek vyznívá, že věří, že je dívka stále naživu.

To je postoj, který zaujímají i její rodiče Kate (52) a Gerry (51), kteří navíc každoročně pořádají na Maddieniny narozeniny mši na její počest. Ta se letos poprvé za třináct let nekonala kvůli pandemii koronaviru. Rodiče na sociálních sítích zveřejnili k jejím narozeninám její fotografii a napsali, že Maddie milují a čekají na ni, zmínili se také o karanténě.„Přinutilo nás to ještě více přemýšlet o Madeleine. Kdyby tu byla, sdílela by s námi toto zvláštní období,“ sdělili podle The Sun.