Elitní policisté vykopali ostatky nejhledanějšího mafiána! Pavla hledali už 18 let

Osmnáct let elitní slovenští policisté z Národní kriminální agentury pátrali po Pavolu Egreckém. Nejhledanější muž Slovenska měl podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň vybírat výpalné od podnikatelů v Martine. Egrecký měl co dočinění s mafiánskými šéfy Dušanem Kečekéšem a Igorem Lavrinčikem, kteří měli kontakty na obávané mafiánské rodiny čermákovců a sýkorovců.

Igor Lavrinčík si nyní odpykává 23letý trest za vraždy a Dušan Kečekéš patřil mezi nejhledanější zločince na světě. Pátrali po něm pro ekonomickou trestnou činnost. V roce 2014 ho policisté zadrželi v Thajsku a odvezli na Slovensko.

Egreckého policisté zadrželi již v roce 2002 a obvinili ho podle slovenského deníku Topky.sk z vydírání. Během vyslýchání se ale zeptal, zdali může jít na toaletu, odkud se mu podařilo utéci. Vyskočil z okna v druhém patře, které nebylo zamřížované. Bylo po něm okamžitě vyhlášeno pátrání, ale po Egreckém jako by se slehla zem.

„Věděli jsme, že ho hledá policie. Bylo to ve všech médiích. Vím, že měl blízko k Lavrinčíkovi a Kečkéšovi, a když ho zadrželi, tak utekl přes záchodové okno. Od té doby jsme o něm nic nevěděli. Mysleli jsme si, že je někde v zahraničí,“ uvedl jeho bratr pro Topky.sk.

V roce 2016 začal proces se členy mafie. U soudu svědčil i obávaný zabiják mafie Zsolt Nagy, přezdívaný Čonty, který vyšetřovatelům ukázal místa, kam mafie pod vedením bosse Ludovíta Sátora pohřbívala těla lidí. Sátorův gang má mít na svědomí sto lidských životů.

Právě díky Čontymu se elitním policistům konečně podařilo zjistit, co se s s Egreckým stalo. Jeho tělo vyšetřovatelé vykopali v největším ilegálním hrobě Slovenska. Ostatky hledaného mafiána našli v Dunajské Strede.

"Jen za minulý rok zde vykopali policisté 12 těl. Stále se kope, stále se hledají další těla, je to dlouhodobá práce," prozradil státní zástupce Bohdan Čeľovský. Ostatky Egreckého tam podle něho ležely víc jak patnáct let. To, že nalezené ostatky patří Egreckému, se vyšetřovatelům podařilo zjistit díky DNA jeho bratra.

Elitní policisté vykopali lidské ostatky: Údajně patří jednomu z nejhledanějších mafiánů! | FB Polícia SR

Podle všeho se Egrecký po útěku ukrýval v domě Andreje Reisza, pravé ruky Sátora, který mu poskytl útočiště. Vše se zvrtlo ve chvíli, kdy si měl Egrecký začít s Reiszovou manželkou. Poté, co na to Reisz přišel, Egreckého zastřelil. V roce 2016 přišel o život i sám Reisz, jehož popravil mafiánský šéf Sátora. „Asi před půl rokem přišlo předvolání na Národní kriminální agenturu. Tam mi řekli, co se stalo, že ho zavraždili pro nějakou ženu. Ptali se mě i na nějaká jména, ale já jsem o nich nikdy neslyšel,“ dodal bratr Egreckého.

