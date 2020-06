V roce 1996 pobýval René Hasee s rodinnou v portugalském dovolenkovém resortu Aljezur, které leží pouhých pětadvacet kilometrů od Praia da Luz. Rodina pocházející z Německa prožívala hezkou dovolenou do chvíle, kdy se rozhodli, že se projdou po pláži. Jeho matka s nevlastním otcem ho na chvíli ztratili z dohledu a už ho nikdy znovu neviděli. Na pláži po něm našli jen jeho oblečení.

Ze zmizení syna byl v šoku jeho otec Andreas Hasee. „René odjel do Portugalska s mou exmanželkou a jejím novým partnerem,“ uvedl zdrcený otec pro britský deník The Sun, který začínal věřit, že se jeho synek utopil v oceánu. „Byl opravdu opatrné dítě, nikdy by nešel do Atlantiku sám. Samozřejmě, že jsem si to začal myslet, ano. Nemyslím si, že je René stále naživu,“ dodal Hasee.

Vyšetřovatelé rodině nyní oznámili, že by zmizení blonďatého chlapce mohlo mít spojitost s případem Maddeleine McCannové, která se záhadně ztratila v roce 2007 z apartmánu v portugalském Algarve, kde pobývala s rodinou. Rodiče tehdy tříletou Maddie nechali s jejími sourozenci spát na pokoji a odešli s přáteli do nedaleké restaurace si dát večeři. Posléze, co šli děti zkontrolovat, našli postýlku své malé dcerky prázdnou. Rozjelo se pátrání a nikdo netušil, co se stalo, až do teď, kdy si vyšetřovatelé myslí, že našli viníka.

Němec Christian Brueckner jak v době zmizení malého Andrease, tak v době zmizení Maddie bydlel v Algarve. Policisté věří, že tyto dva případy spolu mají souvislost a s oběma zmizeními má co dočinění právě třiačtyřicetiletý usvědčený deviant.

Ovšem do případu se vložila i německá policie, která se domnívá, že Brueckner unesl další dívku, a to v Německu. V květnu roku 2015 si malá Inge Gehrickeová užívala oslavu se svou rodinou v zalesněné oblasti v Sasko-Anhaltsku, odkud záhadně zmizela. V únoru roku 2016 kvůli zmizení pětileté Inge policie prohledala jeho pozemek v Neuwegersleben v Saxony-Anhalt, ovšem žádná obvinění proti němu nebyla vznesena.

Poté, co vyšetřovatelé spojili osobu Bruecknera se zmizením Maddie, policie znovu otevřela i případ Inge. „Moje pocity mi říkají, že stále žije,“ uvedla máma dívky Victorie v roce 2017 a dodala, že policie přivede její dceru zpět.

Podle informací britského deníku Daily Mirror Brueckner v roce 2017 seděl s kamarádem v německém baru, když v televizi uviděli televizní reportáž s Madelein. Bruckner mu měl říci, že ví, co se Maddie stalo. V minulém roce v prosinci byl usvědčený násilník zatčen a odpykává si trest za prodej drog, čeká ho i soud za znásilnění dvaasedmdesátileté ženy, kterou napadl právě v Praia da Luz v roce 2005.