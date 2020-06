Tvář démona, který má mít na svědomí život Madeleine McCannové už není tajemstvím. Německý deviant Christian Brueckner (43) si odpykává trest kvůli znásilnění 72leté americké turistky, kterého se dopustil v letovisku Praia da Luz. Na témže místě a v téže době došlo i k únosu a možné vraždě nešťastné holčičky.

Podle britského Daily Mailu pobýval Brueckner, pedofil a pašerák drog, nedaleko místa Madeleinina zmizení a o mnoho let později se s tím svěřil svému známému. Když se v roce 2017 objevila její tvář na televizní obrazovce v restauraci, kde právě vysedával se svým kumpánem, řekl mu, že o jejím únosu leccos ví a neváhal mu ani ukázat video, na kterém znásilňoval ubohou penzistku.

Policie nabízí velmi vysokou finanční odměnu každému, kdo s ohledem na jeho jednání na místě činu poskytne jakékoli relevantní informace.

Jak vyšlo najevo, jenom asi hodinu před osudným zmizením Brueckner telefonoval z blízkosti dívčina bydliště. Osoba, se kterou hovořil, podle policie není považována za podezřelého, ale za klíčového svědka. Vyšetřovatelé prosí, aby se tato osoba sama ozvala. Navíc je německý deviant spojován se dvěma automobily, které by mohly v případu hrát zásadní roli. Jde o dodávku z osmdesátých let, do níž se Brueckner nejspíš několik dní před zmizením holčičky přestěhoval. Druhým autem je Jaguar XJR6 s německou poznávací značkou, který den poté, co se Maddie ztratila, přepsal na jiného vlastníka.

Bohužel současně s novým směrem vyšetřování vyvstala i smutná informace. Kriminalisty k ní dovedla znalost povahy odsouzeného devianta. Německý vyšetřovatel Hans Christian Wolters řekl: „Podezřelý je mnohonásobný sexuální predátor, který byl již odsouzen ze za zločiny proti malým holčičkám.“ Německá policie je velmi skeptická k tomu, že je Maddie stále naživu. „Vyšetřování nás vede k přesvědčení, že Maddie McCannová byla zabita,“ řekl vedoucí německý vyšetřovatel Christian Hoppe.

Jeho černočerné myšlenky ale nesdílejí jiní kriminalisté. Naopak britská policie chce případ stále vyšetřovat jako pohřešování, a ne jako vraždu. Stejně tak víru neztrácí ani rodiče Maddie. „Chtěli bychom poděkovat příslušníkům policie za to, že pokračují v usilovném hledání Madeleine. Jediné, co jsme kdy chtěli, je najít ji, odhalit pravdu a postavit odpovědné osoby před soud,“ stojí v prohlášení rodičů zmizelé holčičky, kteří podobně jako většina jejich podporovatelů a blízkých ,i nadále věří, že je holčička stále naživu. Odhalí policie konečně pravdu?