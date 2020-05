Ztracená Silvinka se po 19 letech ozvala: Co řekla mamince?

Silvie je nejdéle pohřešovaným dítětem na celém Slovensku. Z domova odešla v roce 2001, když jí bylo pouhých 16 let. Prý zmizela s přítelem, po roce se ozvala, ale od té doby o ní nikdo neslyšel. Až do teď! Mamince, která už si myslela, že její dcera nežije, z ničeho nic zavolala. Šťastná žena nyní popsala, co jí dcera po tolika letech řekla.

Paní Boženě (60) se změnil svět, když jí zazvonil telefon. „A ona mi říká, maminko, to jsem já, tvá dcera Silvie. Já jsem skoro z nohou spadla, to vám řeknu,“ popsala pro TV JOJ šokovaná maminka ztracené, dnes pětatřicetileté ženy. Ta říká, že z počátku ani nevěřila, že jde o její ztracenou dcerku, a do telefonu se stále ptala, kdo volá.

Silvie údajně žije ve Španělsku, číslo na matku prý našla na internetu, a poslala jí dokonce fotky, aby věřila, že je to skutečně ona. Údajně však nemá doklady, proto odmítá jít na policii, kde by ji identifikovali a potvrdili, že je to skutečně ona.

Mamince však prý volá každý den. „I včera mi volala, maminko, už je to na dobré cestě,“ řekla dojatá paní Božena, která si konečně může oddechnout. „Já jsem si myslela, že už konec. Já jsem nespala několik let,“ dodala.

Video Devatenáct let hledaná Slovenka Silvie se ozvala: Co řekla po tolika letech mamince? - TV JOJ

Nyní se údajně vyřizují potřebné dokumenty, aby se Silvie mohla vrátit na Slovensko. „Já padnu, jestli ji ještě někdy uvidím,“ prozradila maminka, která se na dceru pochopitelně neuvěřitelně těší. Co však s mladou ženou celých 19 let bylo, pořád není jasné.

„Nechtěla nic říkat po telefonu, ale jsme v kontaktu, poslala mi i fotografii. Podle mně se jí něco stalo, jak přece mohla žít tak dlouho bez dokladů a dostat se do Španělska. Všechno ale bude dobré, přijde, řekne mi to a já ji obejmu. Mám ještě dvě děti, ale nikdy jsem na ni nepřestala myslet,“ uzavřela Božena pro Nový Čas.

I v Česku se pohřešuje celá řada dětí, některé i déle než 20 let. Na jejich fotografie se můžete podívat v galerii: