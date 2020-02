K tragické nehodě došlo o víkendu na severu Slovenska nedaleko hranic s Českem. Juraj (37) za volantem ztratil kontrolu nad vozem a ve velké rychlosti narazil do zábradlí. V autě s ním seděla manželka Lenka (†36), která na místě zemřela. Na rodiče doma čekaly tři děti.

Policisté a záchranáři v sobotu v noci vyjížděli k tragické autonehodě, která se stala ve městě Krásno nad Kysucou. Manželé Juraj a Lenka jeli ve svém voze značky Renault směrem do Čadce, když sedmatřicetiletý muž zřejmě nezvládl levotočivou začátku a havaroval. „Vozidlo směřující z Krásna nad Kysucou do Čadce narazilo na kamenném mostě do zábradlí,“ popsala TV JOJ policejní mluvčí Nikola Kačkovičová.

Záchranáři převezli sedmatřicetiletého muže do nemocnice, jeho manželce, která před pár dny oslavila šestatřicáté narozeniny, však už pomoci nebylo. Lenka na místě zemřela. Zdali při tragédii sehrál roli alkohol, zatím není jasné. „To, zdali byl pod vlivem návykové látky, bude známé až po výsledcích,“ uvedla mluvčí. Podle informací TV JOJ se ale Juraj měl po nehodě přiznat, že před jízdou alkohol požil. Juraj a Lenka spolu vychovávali tři děti.

