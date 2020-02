Ze snu do noční můry: Studentka se probudila v zamčeném autobuse! (ilustrační foto)

Devatenáctiletá studentka Erika jela ze slovenské Nitry do třináct kilometrů vzdálených Alekšinců. A jelikož jela nočním spojem, rozhodla se zkrátit si cestu menším šlofíkem. Ten ale trval déle, než se jí nakonec líbilo.

Vzbudila se asi po čtyřech hodinách, kdy se do odstaveného autobusu začala vkrádat zima. „Jela jsem od přítele autobusem z Nitry domů, do Alekšinců, posledním spojem ve 22:44. Cesta autem a autobusem mě už odmalička uspává, a to se stalo i tentokrát – prostě jsem usnula,“ řekla pro slovenský zpravodaj Nový Čas.

Dnes na příhodu, která se jí stala 23. ledna, vzpomíná s úsměvem. Tehdy jí ale moc do smíchu nebylo, zamčený autobus ji totiž držel jako vězně. „Problémem bylo to, že jsem se nevzbudila ve chvíli, kdy jsem měla vystupovat, ale až na parkovišti v Nitře, kde jsem taky původně nastoupila. Bylo asi půl třetí ráno, hluboká noc, nikde nikdo a já sama v autobusu,“ líčí dál svůj zážitek Erika.

Rozespalost a zmatení rychle vystřídala panika. „Nejdřív jsem vůbec nevěděla, co dělat. Vzbudila jsem se zimou a taky mi zrovna volala maminka. Vyděšeně jsem jí řekla, co se stalo, ona zavolala městskou policii. Zavolala jsem i příteli, který okamžitě přišel,“ vzpomíná.

Problémem byly zamčené dveře, se kterými nešlo bez jejich poškození hnout. Přivolaná policie si nevěděla rady a odešla pro pomoc, když si přítele Eriky všimnul procházející řidič. „Řekl nám, že jediná možnost, jak se dostat ven, je přes okno u řidiče, kde má takovou páčku a já budu moci vylézt. Venku už mi pomáhal můj přítel,“ usmívá se dívka.

Kvůli podobným situacím mají řidiči po odstavení vozidla na stanici celý autobus projít a zkontrolovat. Společnost Arriva, v jejímž autobusu byla mladá dívka pár hodin zajatcem, uvedla pro televizi Markíza, že řidiče již řádně napomenula. A Erika? Ta se příhodě už jen směje. „Musím si dávat větší pozor, abych zase neusnula!“